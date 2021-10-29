Во всех школах Украины уровень вакцинации учителей достиг 80% – Шкарлет

Во всех школах Украины уровень вакцинации сотрудников от коронавируса достиг 80%. Лидером является Киевская область, где охват приближается к 99%.

Однако до сих пор не удалось охватить вакционацией 90% педагогов, хотя четыре дня назад привитых по меньшей мере одной дозой было 88,2%. Такие данные привел министр образования и науки Сергей Шкарлетт, – говорится в сообщении пресс-службы МОН.

Министр подчеркнул, что во всех украинских школах прививались хотя бы одной дозой по крайней мере 80% работников. Оба укола сделали более 417 тыс. педагогов – это 64,7%.

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Общий уровень вакцинации, по словам Сергея Шкарлета, на сегодняшний день "почти 90%". А четыре дня назад по состоянию на 25 октября он составлял 88,2%.

Министр назвал топ-5 регионов по количеству вакцинированных по меньшей мере одной дозой педагогов. Это так области:

Киевская – 98,8%;

Николаевская – 98%;

Харьковская – 95,5%;

Хмельницкая – 94,1%;

Донецкая – 93%.

"Вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19. Прививка гарантирует более легкое течение болезни, а также право на офлайн-обучение детей", – подчеркнул Сергей Шкарлет.

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