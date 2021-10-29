Во всех школах Украины уровень вакцинации учителей достиг 80% – Шкарлет
Во всех школах Украины уровень вакцинации сотрудников от коронавируса достиг 80%. Лидером является Киевская область, где охват приближается к 99%.
Однако до сих пор не удалось охватить вакционацией 90% педагогов, хотя четыре дня назад привитых по меньшей мере одной дозой было 88,2%. Такие данные привел министр образования и науки Сергей Шкарлетт, – говорится в сообщении пресс-службы МОН.
Министр подчеркнул, что во всех украинских школах прививались хотя бы одной дозой по крайней мере 80% работников. Оба укола сделали более 417 тыс. педагогов – это 64,7%.
Общий уровень вакцинации, по словам Сергея Шкарлета, на сегодняшний день "почти 90%". А четыре дня назад по состоянию на 25 октября он составлял 88,2%.
Министр назвал топ-5 регионов по количеству вакцинированных по меньшей мере одной дозой педагогов. Это так области:
Киевская – 98,8%;
Николаевская – 98%;
Харьковская – 95,5%;
Хмельницкая – 94,1%;
Донецкая – 93%.
"Вакцинация остается единственным и самым действенным способом снизить риски заболевания COVID-19. Прививка гарантирует более легкое течение болезни, а также право на офлайн-обучение детей", – подчеркнул Сергей Шкарлет.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
По состоянию на 25 октября оставалась одна область, где уровень вакцинации сотрудников школ был ниже 80% – Ровенская.
Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна, среди них и педагоги. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья.
Сотрудников школ, не вакцинирующихся от коронавируса, будут устранять от работы. Их также лишат зарплаты. У педагогов еще есть время до ноября, чтобы все-таки привиться. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Приказ вступит в силу 8 ноября.