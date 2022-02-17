Во всех украинских школах проведут урок медиаграмотности: Ткаченко назвал это историческим событием

Во всех школах ученикам проведут всеукраинский урок по медиаграмотности. Подобное занятие состоится впервые.

Это историческое событие и для Министерства образования и науки, и для всей страны. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Историческое событие и для МОН, и для страны в целом, потому что такой урок проводится впервые по всей стране", – отметил министр.

По словам Ткаченко, школы могут сами выбрать, когда организовать урок по медиаграмотности. Но отметил, что сейчас такое занятие является более чем символическим – когда информационные атаки продолжаются со стороны России фактически ежедневно, и украинцы находятся в "эпицентре дезинформации".

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Ткаченко подчеркнул, что медиаграмотность является одним из важнейших элементов по навыкам, которыми могут пользоваться все люди с детства. Поскольку это помогает предотвращать распространение манипуляций и фейков и развивает навыки элементарной информационной гигиены.

Руководитель национального проекта по медиаграмотности "Фильтр" Валерия Ковтун отметила, что всеукраинский урок медиаграмотности – часть неотложных мер по консолидации украинского общества, утвержденных указом президента Владимира Зеленского от 14 февраля.

В то же время что касается даты проведения урока, по ее словам, рекомендуется его провести 17 и 18 февраля.

В свою очередь директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков рассказал, что подготовка к этому уроку длится уже много лет: есть значительное количество материалов для учеников и учебных пособий для преподавателей. Кроме того, он отметил, что в следующем учебном году планируется провести уже неделю медиаграмотности.

Учителя могут найти обучающие материалы для уроков на онлайн-платформе национального проекта по медиаграмотности "Фильтр".