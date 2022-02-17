Во всех украинских школах проведут урок медиаграмотности: Ткаченко назвал это историческим событием

Светлана Кузьменко
Моя Школа
435
Всем ученикам проведут проведут урок медиаграмотности

Во всех школах ученикам проведут всеукраинский урок по медиаграмотности. Подобное занятие состоится впервые.

Это историческое событие и для Министерства образования и науки, и для всей страны. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Историческое событие и для МОН, и для страны в целом, потому что такой урок проводится впервые по всей стране", – отметил министр.

По словам Ткаченко, школы могут сами выбрать, когда организовать урок по медиаграмотности. Но отметил, что сейчас такое занятие является более чем символическим – когда информационные атаки продолжаются со стороны России фактически ежедневно, и украинцы находятся в "эпицентре дезинформации".

Видео дня

Ткаченко подчеркнул, что медиаграмотность является одним из важнейших элементов по навыкам, которыми могут пользоваться все люди с детства. Поскольку это помогает предотвращать распространение манипуляций и фейков и развивает навыки элементарной информационной гигиены.

Руководитель национального проекта по медиаграмотности "Фильтр" Валерия Ковтун отметила, что всеукраинский урок медиаграмотности – часть неотложных мер по консолидации украинского общества, утвержденных указом президента Владимира Зеленского от 14 февраля.

В то же время что касается даты проведения урока, по ее словам, рекомендуется его провести 17 и 18 февраля.

В свою очередь директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков рассказал, что подготовка к этому уроку длится уже много лет: есть значительное количество материалов для учеников и учебных пособий для преподавателей. Кроме того, он отметил, что в следующем учебном году планируется провести уже неделю медиаграмотности.

  • Учителя могут найти обучающие материалы для уроков на онлайн-платформе национального проекта по медиаграмотности "Фильтр".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее анонсировал, что ведомство намерено ввести в школах обязательные курсы медиаграмотности. По его словам, Украина здесь должна подражать опыту Финляндии, которая пошла таким путем раньше.

Обращение коллектива OBOZREVATEL