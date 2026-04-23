Военные документы 17-летних ребят будут проверять в школах - Минобороны

В украинских школах будут проверять наличие военно-учетных документов у ребят, которым исполняется 17 лет. Это не нововведение, а требование законодательства, которое учебные заведения должны выполнять.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве объяснили, что школы обязаны вести персональный воинский учет учащихся, поэтому проверка документов является их обязанностью, а не инициативой администрации.

Что именно проверяют в школах

Речь идет о военно-учетном документе (ВОД), который должен быть у каждого юноши призывного возраста. Для большинства подростков это электронный документ – е-ВУД.

Он формируется через приложение "Резерв+" или портал "Дія" и содержит актуальные данные из государственного реестра. Такой документ можно показать с телефона или предоставить в распечатанном виде с QR-кодом.

В Минобороны отмечают: для обычного ученика-призывника е-ВОД является стандартной формой документа, а не цифровой альтернативой бумажному. Требовать другие документы школа не имеет права.

Какой документ нужен 17-летнему юноше и как его получить

Юноши становятся на воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет – с 1 января по 31 июля. Это можно сделать двумя способами: онлайн через электронный кабинет или лично в территориальном центре комплектования (ТЦК).

После внесения данных в реестр формируется военно-учетный документ. В большинстве случаев это именно электронный вариант, который автоматически подтягивается в приложении или на портале.

Бумажные документы сейчас выдают только в отдельных случаях, например для определенных категорий военнообязанных. Для обычного школьника е-ВОД — это стандарт, а не альтернатива.

Важно также, что документ имеет срок действия – один год. После этого его нужно обновить, снова сформировав в системе.

Если юноша еще не стал на учет, документа у него не будет. В таком случае школа может только напомнить о необходимости пройти эту процедуру.

Как происходит проверка е-документа

В школах проверяют е-ВОД с помощью QR-кода. Уполномоченный представитель учебного заведения считывает его с помощью приложения Резерв+, после чего видит актуальные сведения из реестра: имя, дату рождения, статус учета и ТЦК, в котором юноша находится на учете.

Если технической возможности проверить код нет, информацию могут уточнить через территориальный центр комплектования по месту расположения заведения. Также допускается, что ученик предоставит отпечатанный вариант документа для личного дела – отпечатанная версия имеет такую же силу, как и цифровая.

Таким образом, проверка является стандартной процедурой, а электронный документ – основной формой подтверждения воинского учета для старшеклассников.

