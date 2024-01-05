Война стала катализатором, но дети из сел отстают давно: образовательный эксперт указала на проблему школьного образования в Украине

Украинский образовательный эксперт Наталья Каташинская отметила, что война стала катализатором результатов, которые показали подростки из городов и сел на PISA-2022. По ее словам, проблема отставания детей из сельской местности была еще раньше. Однако разрыв измерялся 1-2 годами, сейчас же школьники отстают на 4-5. Она подчеркнула, что такая ситуация, прежде всего, вызвана ковидом и дистанционным обучением.

Об этом специалист рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она отметила, что за последние годы проблема усугубилась и стала еще более очевидной.

"Она у нас была давно и еще до того, как Украина даже впервые принимала участие в исследовании в 2018-м. И первые результаты это тоже показали, сейчас разрыв стал еще ощутимее, опять же из-за внешних факторов. Но проблема была и никуда не исчезла, просто она углубилась и стала совершенно очевидной. Поэтому мы не можем все оправдать ковыдом и войной", – сказала Каташинская.

Она подчеркнула, что то, что украинские школьники получают менее качественное образование в селах, а их семьи живут в более сложных условиях и не могут обеспечить детям доступ к онлайн-образованию – зависит не от вируса или нападения соседней страны.

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По ее мнению, это проблема внутри государства, и она имеет комплексный состав. Каташинская отмечает, что нельзя делать вид, что другие факторы, кроме войны, не влияют на ситуацию с образованием.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак отметил, что разница в тестировании учеников из городов и сел по результатам исследования PISA-2022 составляет более 4,5 лет обучения. Чиновник был шокирован такими выводами.

По словам Бабака, это большая проблема, которую нужно решать. Он отметил, что возможно существует вероятность возвращения субвенций на создание образовательного пространства и специализированных кабинетов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт объяснила, почему школьников Украины не нужно критиковать за PISA-2022, и показала красноречивое фото.

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