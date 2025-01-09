Волонтерство будет влиять на поступление и стипендию в 2025 году: что известно

Волонтерская деятельность будет влиять на поступление в высшие образования в 2025 году. Да, ректоры должны будут способствовать студенческому волонтерству в свободное от занятий время.

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Соответствующий законопроект утвердили депутаты Верховной Рады Украины. Участие в волонтерской деятельности будет повышать шансы абитуриентов, которые будут указывать об этом в мотивационных письмах.

Кроме того, волонтерство будет влиять на баллы, формируемые при определении рейтинга на стипендию.

Также такая деятельность может учитываться в практике, которую проходят студенты.

Соискателям образования нужно будет документально подтверждать волонтерскую деятельность.

Напомним, в 2025 году поступающим нужно будет проходить Национальный мультипредметный тест для зачисления в заведения высшего образования. Экзамен будет состоять из трех обязательных предметов – украинского языка, математики и истории Украины. И одной дисциплины по выбору – иностранного языка, биологии, географии, физики, химии и украинской литературы.

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