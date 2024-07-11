Воспитательница назвала главную причину, почему родителей просят делать с детьми кормушки из картона или ежей из каштанов

Родителей часто просят делать с дошкольниками кормушки для птиц и ежей из каштанов потому, что совместный труд над поделками должен развивать взаимодействие между взрослыми и детьми. Именно таким образом малыш включается в работу и испытывает гордость за создание изделия, уверяет одна из воспитательниц детского сада.

В интервью Новой украинской школе работница дошкольного учебного заведения объясняет, что в таких ситуациях важно, чтобы ребенок участвовал в процессе изготовления поделки. По ее словам, при выполнении задания вместе со взрослыми, дошкольники играют определенную роль.

"Прежде всего, такие задания должны усиливать сотрудничество детей и родителей. Мы просим сделать не аппликации или рисунки, а объемные поделки, в процессе работы над которыми можно найти определенную роль для ребенка. Если это какая-то фигурка из шишек или каштанов, которые собирал ребенок, потом вместе с родителями склеивала, то происходит его включение в работу", – делится воспитательница.

Она объясняет, что когда родители делают поделки собственноручно, то дети обычно не хотят, чтобы на нее обращали внимание при демонстрации изделия. А когда они участвуют в совместном труде, то получают удовольствие от процесса вместе со взрослыми.

"Когда ребенок приносит свое изделие в садик, то делает это с гордостью, рассказывает, из чего именно его сделал, что приклеил сам, а что – вместе с мамой. Тогда это доставляет удовольствие и родителям, и детям. Если же ребенок приносит работу, сделанную родителями, то даже делает это как-то тайно, не хочет, чтобы на это обращали внимание дети и воспитатели. Хотя мы всегда отмечаем родителям, что это должен быть общий труд", – добавляет педагог.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в сети возникла дискуссия из-за "домашних заданий" для родителей.

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