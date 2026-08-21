"Они трясутся над детьми!" Воспитательница, уволившаяся из государственного детсада, рассказала о мизерной зарплате и поразила интернет

Воспитательница детского сада из Луцка Екатерина Малец уволилась из государственного дошкольного учебного заведения и перешла в частное из-за низкой зарплаты. Педагог рассказала, что до декрета получала зарплату в размере 6200 гривен, однако, поскольку у нее высшее образование и пятилетний стаж, ей предложили 9500 грн.

Об этом воспитательница поделилась в посте в Threads. Она отметила, что планировала вернуться на работу после декрета и взять своего ребенка к себе в группу. Однако, узнав размер зарплаты, решила уйти работать в частный детский сад.

"Ушла в декрет, решила выйти раньше и забрать малышку к себе в группу, узнала, какая зарплата, и нашла место в частном детском саду, где ребенок будет со мной, у меня будет хорошая зарплата, и в группе будет меньше детей", – написала Малец.

Педагог с высшим образованием и разрядом может иметь до 11 тысяч гривен. Она также подчеркнула, что самым главным в детском саду, чтобы воспитатели не увольнялись, должна быть зарплата, руководитель, команда и отношение родителей и детей.

В комментариях пользователи сети отмечали, что труд воспитателей должен оплачиваться достойно и им нужно ставить памятники при жизни, ведь они "трясутся" над детьми. А некоторые делились, что педагоги в детском саду получают чуть больше 6 тысяч гривен.

"Лучшее решение. Мама работает в детском саду за 6300. Честно говоря, они этого не стоят... И зарплаты работникам детского сада должны быть выше".

"Воспитателям нужно ставить памятники при жизни, я пару раз полдня побывала в группе, у меня просто крыша ехала… В нашем садике воспитатели как вторые мамы, заботятся о детях как о своих… Спасибо до земли, но хочется, чтобы их труд оплачивался достойно".

"Я проработала в школе 3 года, после декрета уволилась, потому что дальше работать за 8000 грн – это просто кошмар".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в одном из городов Украины открылся круглосуточный детский сад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и вViber. Не ведитесь на фейки!