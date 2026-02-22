Воздушная морковно-яблочная пастила для детей: как приготовить

Домашнюю пастилу для детей очень легко приготовить в домашних условиях. Используйте сочетание яблока и моркови, чтобы десерт получился действительно полезный. Получится очень вкусно, если сделать пастилу воздушной по текстуре.

Идея приготовления воздушной морковно-яблочной пастилы для детей опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 400 г

яблоки – 350 г

вода – 120 мл

сок 1 апельсина

желатин быстрорастворимый 220 Bloom – 55 г

Способ приготовления:

1. Морковь и яблоки почистить и нарезать кусочками.

2. Выложить в сотейник.

3. Добавить воду и тушить на среднем огне до мягкости (примерно 15-20 минут).

4. Когда фрукты и морковь стали полностью мягкими, взбить массу в однородное пюре с помощью блендера.

5. Желатин залить небольшим количеством воды (50-70 мл) и оставить набухнуть на 5-10 минут.

Скриншот поста на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram

6. К теплому пюре добавить апельсиновый сок и растворенный желатин.

7. Взбить смесь миксером, пока она станет светлее и более воздушной.

8. Перелить массу в форму, застеленную пергаментом или пищевой пленкой, или в силиконовые формы.

9. Поставить в холодильник минимум на 3-4 часа до полного застывания.

10. Нарезать кусочками.

