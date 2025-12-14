'Врага надо знать в лицо'. В сети разгорелась дискуссия из-за темы 'Россия' в учебнике по географии для 10 класса

В сети вспыхнула бурная дискуссия из-за того, стоит ли изучать тему России в школьной программе. Часть украинцев считает, что после полномасштабного вторжения дети не должны получать информацию о стране-агрессоре, зато другие – что о враге надо знать все.

Видео дня

Спор разгорелся из-за поста пользователя социальной сети Threads с ником nata.liriz, которая выложила на своей странице тему урока за 10 класс по предмету "География" – ученики изучают страну Россию. Ее аргументы свелись к тому, что это надо было убрать из программы, потому что тема неуместна и может травмировать ребенка, у которого, например, был прилет по дому.

Однако в комментариях с ней не согласились. В ответ на пост, ей пишут, что нельзя просто сделать вид, что этой страны не существует. Более того, учить ее надо, потому что если не знать информацию о враге, его невозможно победить.

Пользователи объясняют, что просто спрятать голову в песок – не выход. Россия от этого существовать не перестанет. А будущему поколению надо ее изучать, чтобы знать, кто их враг, его территорию, экономику, мощности и возможности.

Также в комментариях привели пример Израиля, где знать все об их враге – Иране – это не просто норма. В стране существуют специальные центры по изучению страны, с которой они воюют много лет.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть возмутил диалог в родительском чате, где обсуждалось, что учительница по английскому языку дает детям задания с помощью русского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!