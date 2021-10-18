Все еще не спешат: Шкарлет озвучил новые данные по вакцинации учителей

В Украине все больше сотрудников школ, которые сделали прививку от COVID-19. Однако темпы не слишком высокие – за неделю их количество увеличилось на 2,2%.

Наиболее охотно прививаются в Киеве и еще пяти областях. Такие данные привел министр образования и науки Сергей Шкарлет, говорится в сообщении на официальном сайте МОН.

По данным на сегодня, 18 октября, по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 86% сотрудников школ. Из них обе прививки сделали 56%. Это всего на 2,2% больше по сравнению с данными на 11 октября.

Министр назвал регионы-лидеры по охвату вакцинацией учителей и других сотрудников школ. Это:

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Киев – 67,7%;

Житомирская область – 66,9%.

Черкасская область – 70,9%;

Полтавская область – 69,4%;

Харьковская область – 70,9%;

Луганская область – 79,4%.

Отстают педагоги в прививке от коронавируса в:

Львовской области – 19,4%;

Одесской области – 20,1%;

Ивано-Франковской области – 20,8%;

Волынской области – 22%;

Ривненской области – 24,5%.

Однако министр выразил надежду, что темпы вакцинации среди учителей не будут снижаться, и скоро он сможет сообщить об областях, где вакцинировались 100% педагогов.

Шкарлет также напомнил, что из-за осложнений ситуации с заболеваемостью коронавирусом МОН рекомендовало школам пойти на каникулы с 18 октября.

"По состоянию на сегодня каникулы начались в 5125 учреждениях общего среднего образования Украины – это 35,5% от их общего количества", – сообщил министр.

Больше всего школ (от общего количества в каждом регионе) перенесли каникулы в:

Харьковской области – 99%;

Сумской области – 94,3%;

Киевской области – 77%;

Донецкой области – 71,1%;

Запорожской области – 65,4%.

"Выражаю благодарность педагогам, которые несмотря все сложности нынешнего времени, демонстрируют сплоченность и ответственность", – отметил Шкарлет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Госкомиссия по ТЭБ и ЧЭС, МОЗ и МОН порекомендовали перенести школьные каникулы и отправить школьников отдыхать с 18 октября. Многие так и поступил – но не только из-за COVID-19, а и из-за проблем с отоплением.