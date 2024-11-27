Всего 20 минут в день: звездный психиатр дал 'самый действенный совет родителям', как воспитать счастливого ребенка

Американский звездный врач-психиатр, руководитель медицинских центров "Amen Clinics" Дэниел Эймен дал родителям простой и действенный совет, как сделать ребенка счастливым. По его словам, стоит всего 20 минут в день проводить время вместе.

Видео дня

Главное правило состоит в том, чтобы в это время делать то, что хочет ребенок и не говорить об указаниях и правилах. Видео с выступлением психиатра было распространено в сети Instagram.

"Самый действенный совет родителям, который я когда-либо давал: ежедневно проводите 20 минут с ребенком, занимаясь тем, что ему нравится. В это время – никаких приказов, вопросов или указаний. Это просто время вместе. Если вспомнить, чего вы больше всего хотели в детстве? Я помню, что хотел больше всего от мамы и папы – это их время", – сказал Эймен.

Украинец Виталий Голоунин, который в сети делится перлами об отцовстве, и, в частности, распространил и видео Эймена, отметил, что самым важным в словах психиатра является то, что во время общего времени с ребенком важно просто быть рядом.

"Не корректировать, поучать, учить или дисциплинировать. Не направлять, помогать или подсказывать, а просто быть рядом и позволить ребенку получить это время сполна. А ну и конечно, без телефона. Не отвлекаясь ни на оповещения, ни на работу, ни на развлечения. 20 минут в день. Это много или мало? Мы живем в такие времена, что у кого-то нет даже этих 20 минут, а кто-то имея возможность пренебрегает этим. Если у вас такая возможность есть, предлагаю прислушаться к этому специалисту и найти хотя бы 20 минут качественного времени для ребенка в день", – написал он.

Ранее OBOZ.UA писал о восьми ключевых вещах, которые умные дети обычно делают по-другому. Эти привычки в будущем помогут таким детям добиться успеха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!