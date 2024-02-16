''Девушки сами провоцируют'': МОН отреагировало на сексистские высказывания преподавателя в Тернополе

Министерство образования и науки Украины отреагировало на ситуацию с сексистскими высказываниями преподавателя Тернопольского национального педагогического университета им. Гнатюка и сообщило, что учебное заведение само несет ответственность за квалификацию его работников. Там отметили, что педагоги должны не только передавать знания, но и способствовать формированию ценностной парадигмы молодежи.

Ответ на запрос о конфликте, сложившемся в вузе между студентами и преподавателем, получило "Суспільне". В документе подчеркнули, что ситуации, влияющие на качество обеспечения образовательного процесса, могут стать предметом обсуждений и контроля Государственной службой качества образования.

"ЗВО самостоятельно несет ответственность за то, чтобы преподаватели были не только квалифицированными специалистами, но и людьми высоких ценностных ориентиров и моральных убеждений. Ситуации, влияющие на ненадлежащее обеспечение качества образовательного процесса, могут являться предметом обсуждений и внешнего контроля в рамках деятельности Государственной службы качества образования, подчиняющейся МОН, и Национального агентства по обеспечению качества высшего образования", – говорится в ответе образовательного ведомства.

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Там также отметили, что учебные заведения, согласно закону, должны формировать личность и мировоззрение студента. Кроме этого, задача преподавателей заключается в развитии уважения прав и свобод человека, нетерпимости к унижению его чести и достоинства или дискриминации по любым признакам.

Напомним, преподаватель ТНПУ им. Гнатюка Владимир Кравец во время проведения пары рассказывал студентам, что девушки часто сами провоцируют изнасилование. Кроме этого, педагог насмехался над женской логикой, говоря, что она "непредсказуема" и основана на намеках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Владимира Кравца отстранили от проведения лекций, а в вузе проводят экспертную оценку курса.

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