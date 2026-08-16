Вы эгоист или альтруист? Это покажет быстрый тест

Оптические иллюзии интересны тем, что одна и та же картинка может восприниматься совершенно по-разному. Мозг мгновенно выделяет знакомые формы, силуэты и контуры, поэтому два человека нередко первыми замечают разные детали. Посмотрите на изображение ниже.

Именно на этом построены популярные визуальные тесты на характер. Они не являются научной диагностикой, но могут стать интересным способом взглянуть на собственные привычки и реакции. В этом тесте на изображении скрыты два основных образа. Что вы увидели первым?

Если сначала увидели человека

Такой выбор связывают с мечтательностью и оптимизмом.

Вам, возможно, свойственно смотреть в будущее с надеждой и верить, что впереди ждёт что-то лучшее. Даже в сложных обстоятельствах вы стараетесь замечать новые возможности и не зацикливаться только на нынешних проблемах.

Такие люди нередко ставят перед собой большие цели и черпают мотивацию именно из мысли о том, чего ещё можно достичь.

Если сначала увидели дерево-лицо

Этот вариант связывают с сильной эмпатией и склонностью учитывать чувства других.

Вероятно, вы легко замечаете, когда близкому человеку нужна поддержка, и готовы помочь даже тогда, когда для этого приходится отложить собственные дела.

Людей с такими чертами часто характеризуют как заботливых и отзывчивых. Для них важно не только собственное благополучие, но и то, как чувствуют себя окружающие.

Иногда эта черта может проявляться даже чрезмерно – когда чужие потребности регулярно оказываются важнее собственных.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, позволяющий определить, хороший ли вы друг.

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