Вы интроверт или экстраверт? Покажет простой тест

Оптические иллюзии могут показывать, как человек воспринимает мир и на что обращает внимание в первую очередь. Авторы теста утверждают, что первая замеченная фигура может намекнуть, к какому типу вы ближе – интроверта или экстраверта. Смотрите изображение ниже.

Такой результат не стоит воспринимать как точную психологическую диагностику, но он может помочь лучше понять собственные реакции. Ведь мозг не просто фиксирует картинку, а быстро достраивает ее на основе опыта, характера и привычных моделей мышления.

Если вы первой увидели замочную скважину

Если ваше внимание сначала привлекла замочная скважина, это может свидетельствовать о чертах экстраверта. Вы можете быть открытым, любознательным человеком, которому интересно исследовать новые места, знакомиться с людьми и пробовать необычный опыт.

Такие люди часто вдохновляются внешним миром. Им нравятся путешествия, общение, движение и новые возможности. Они могут легче идти на риск и быстрее принимать смелые решения.

В то же время такая активность иногда имеет обратную сторону. Из-за постоянного стремления к новому можно не замечать собственной усталости или откладывать внутренние потребности на потом. Поэтому иногда стоит замедлиться и спросить себя, чего хочется на самом деле.

Если вы первым увидели плачущее лицо

Если первым вы заметили грустное или заплаканное лицо, это может указывать на черты интроверта. Такие люди чаще переживают эмоции внутри себя, много анализируют и не всегда сразу делятся личными проблемами с другими.

Интроверты обычно ценят тишину, личное пространство и время на размышления. Они могут быть очень чувствительными к настроению других людей, внимательными к деталям и способными к глубокому сопереживанию.

Однако привычка все держать в себе может истощать. Если эмоций становится слишком много, полезными могут быть простые практики: записывать мысли, делать дыхательные упражнения или осторожно говорить о переживаниях с человеком, которому доверяете.

