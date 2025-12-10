'Вы плохая учительница, потому что мой сын не знает английский': в сети разгорелась дискуссия из-за болезненной темы

В сети разгорелась дискуссия на больную тему – кто виноват в том, что ребенок не учится на уроках: учитель или ученик. Ведь одни искренне считают, что это сугубо ответственность педагогов – найти подход к каждому ребенку, рассказывать тему так, чтобы заинтересовать, а другие – что в школе учатся только те дети, которые действительно хотят получить знания.

Спор начался в комментариях к посту учительницы английского языка из города Мукачево Закарпатской области под ником timeabokotej, где она показала ироничное видео. В ролике изображена ситуация, где родители обвиняют педагога в том, что их ребенок не знает предмета, тогда как сам ученик делает на уроке что угодно, только не учится.

В комментариях кто-то пишет о том, что прекрасно понимают подобную ситуацию, потому что видят, как их дети ведут себя во время онлайн уроков: учительница объясняет, а ребенок сидит рисует что-то другое вообще. По словам пользователя, ей приходится сидеть рядом с сыном и контролировать, чтобы слушал, а к учителям у нее претензий нет.

Другие же уверяют в том, что вопрос только в подходе учителя к ученику, и именно от него зависит, будет ли детям интересно. Одна из пользователей приводит пример, что ее дочь за первые два класса в школе ничего не понимала по английскому языку, однако, как только она пошла к репетитору, то ситуация сразу изменилась.

"Ребенок один и тот же, а учителя разные. Вот и думайте важен подход или нет", – говорит она.

Также в комментариях обсуждают разницу в преподавании в Украине и за рубежом. Пишут о том, что в других странах обучение проходит в игровой форме, учитель разговаривает с учениками "на одном языке", тогда как у нас большинство педагогов будто забыли, что и сами были детьми.

