"Вы почувствуете мою ненависть, вы все умрете". В Черкассах неизвестный сообщил о заминировании школ

Светлана Кузьменко
Моя Школа
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В Черкассах аноним сообщил, что заминировал все школы

Утром в среду, 12 января, неизвестный сообщил о заминировании всех школ в Черкассах. В своем письме аноним рассказал, что всю жизнь всех ненавидел и теперь "всем конец".

Детей из школ эвакуировали, они будут учиться дистанционно. Правоохранители ищут взрывчатку в заведениях и на их территории.

Что случилось

Утром в среду, 12 января, аноним направил сообщение о заминировании всех школ в Черкассах. Как сообщила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина на своей странице в Facebook, детей из заведений эвакуировали, учиться сегодня они будут дистанционно.

"Понимаю, что эта ситуация доставляет определенные неудобства, однако рисковать жизнью и здоровьем учеников и педагогов мы не можем", – отметила чиновница и попросила родителей обеспечить детям возможность учиться онлайн дома.

Видео дня
Чиновница попросила родителей организовать сегодня обучение онлайн

В пресс-службе Нацполиции в Черкасской области сообщили, что сейчас правоохранители тщательно обследуют помещения учебных заведений и их территории на предмет взрывоопасных веществ или предметов. К поискам привлекли:

  • следственно-оперативные группы;

  • взрывотехников;

  • кинологов;

  • работников управления патрульной полиции;

  • батальон полиции особого назначения

"Просим население не паниковать и сохранять спокойствие", – обратились правоохранители к горожанам.

Учеников эвакуировали
Чего хочет аноним

Официально ни чиновники, ни правоохранители подробности о требованиях анонима не сообщили. Однако издание "Викка" обнародовало скриншот сообщения, которое отправил "минер". Неизвестный заявил, что всю жизнь всех ненавидел.

"Сегодня вы почувствуете мою ненависть, вам всем конец. Я взрываю все школы в Черкассах, вы все умрете", – пригрозил аноним.

Почти все буквы в сообщении заглавные, там много ошибок.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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