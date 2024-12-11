'Вы увидите чудо!' Спиваковский объяснил, почему в школе нельзя отменять уроки музыки

Украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский удивился идее отмены уроков музыки в школе. Он отмечает, что вместо того, чтобы учить детей писать фонограммы, подбирать мелодии, играть на инструментах, расширять музыкальные горизонты и устраивать конкурсы на темы модных исполнителей, обучение этому предмету превращают в пытки и издевательства.

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Об этом Спиваковский написал на личной странице в Facebook. Он подчеркивает, что дети любят музыку, однако взрослые не всегда поддерживают этот интерес и развивают в школьниках эмоции, которые она вызывает. Образовательный эксперт отмечает, что убирать уроки музыки – последнее дело, вместо этого следует ее использовать и во время других занятий.

"Это же нужно, в условиях повально-тотальной искренней и настоящей мотивации детей к музыке – так бездарно игнорировать их интерес. И превращать школьные уроки музыки в пытки и издевательства. Вместо того, чтобы подхватить эту волну интереса, подыграть ей и развить в детях те же эмоции, которые дает в жизни музыка. Взрослые постоянно ворчат: "Что ты слушаешь!", "Сделай тише!", "Немедленно выключи!" – пишет Спиваковский.

"Я еще помню эту поговорку: новые времена – новые песни. Так что давайте эту поговорку использовать в прямом смысле. И вы увидите чудо. Детское музыкальное чудо. А выбрасывать уроки музыки – это последнее дело. Впрочем, это зависит от того, насколько душевными вы хотите вырастить своих детей", – добавляет он.

Образовательный эксперт отмечает, что учителя музыки сетуют на то, что у них нет работы, а детям не интересно играть гаммы, зубрить ноты и учить биографии великих музыкантов 17 века. Кроме того, по словам Спиваковского, на некоторых уроках можно включать спокойные мелодии фоном. А уже на занятиях по музыке можно обсудить с школьниками, для каких случаев подходят какие композиции.

Украинцы поддержали педагога в его идеях и предложениях. Они отмечают, что творческие дисциплины обязательно должны быть в школе. Однако для того, чтобы детям было интересно на них ходить, должен измениться подход к преподаванию и сама программа.

"Педагогические вузы должны переосмыслить и осовременить методику преподавания в школах музыки и подготовить педагогов музыки. Иначе большинство учителей музыки будут продолжать пытать детские души. А лишь некоторые найдут свои собственные методики как преподавать с любовью и заинтересованностью".

"Я просила учительницу музыки в школе и в музыкальной школе также, чтобы детям позволяли изучать современные известные всемирные произведения на уроках. Но в ответ слышала, что они не имеют права изменить программу, которая была создана еще при царе. К сожалению".

"У меня в одной школе очень скучно преподавали уроки музыки, поэтому на эти уроки шла как на пытки, а в другой школе учитель разбирал секреты успеха всемирно известных западных групп, как проходили их первые концерты, как они покорили публику, так на эти уроки я ходила как на праздник. И это было в середине 90-х годов".

"А потом учитель, вызывающий тех детей к доске рассказывать чью-то биографию, учат непонятные музыкальные произведения (ибо такая программа) и в конце унижает (я по-другому не могу сказать), потому что не так/не то поют/читают. Музыка очень нужна. Надо изменять подходы и отношения, в первую очередь к детям.

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