Выберите блюдо: тест покажет ваш образ мышления

Простой визуальный тест с блюдами может подсказать, какой способ мышления вам ближе: стратегический, практический или интуитивный. Для этого нужно выбрать одно из трех блюд. Смотрите изображение ниже.

Личностные тесты не дают научного диагноза и не могут точно описать человека, но помогают задуматься над тем, как мы принимаем решения, реагируем на события и воспринимаем мир. Иногда даже простой выбор может натолкнуть на интересные выводы о собственных чертах.

Миска 1

Вам может быть близок стратегический и проницательный образ мышления. Вы не склонны смотреть на ситуацию поверхностно.

Перед тем как принять решение, обычно пытаетесь увидеть более глубокий смысл, оценить возможные последствия и понять, какой вариант будет лучшим в долгосрочной перспективе.

Вы можете действовать методично, осторожно и внимательно анализировать обстоятельства, прежде чем сделать выбор. Для вас важно не просто быстро решить проблему, а найти решение, которое будет иметь устойчивую и действительно весомую пользу.

Миска 2

Вам свойственно практическое и сбалансированное мышление. Вы оцениваете ситуации с точки зрения пользы, реалистичности и конкретного результата. Для вас важно, чтобы решение было не только правильным в теории, но и работало в реальной жизни.

Вы можете быть изобретательными, спокойными и достаточно гибкими, чтобы находить баланс между логикой и эмоциями.

Ваш подход помогает не терять почву под ногами даже в сложных ситуациях. Вы умеете видеть, что действительно имеет смысл, и не тратить слишком много сил на то, что не принесет пользы.

Миска 3

Вам может быть близок интуитивный и ориентированный на комфорт способ мышления. Вы часто опираетесь на собственные ощущения, эмоции и личный опыт. Для вас важно, чтобы решение давало ощущение безопасности, внутреннего спокойствия и правильности.

Ваш мягкий и рефлексивный подход помогает строить теплые связи с другими людьми. Вы внимательны к атмосфере, настроениям и собственному внутреннему состоянию, поэтому часто замечаете то, что другие могут пропустить.

