Выберите кресло: тест покажет вашу личность

Тесты на выбор предметов часто воспринимают как легкое развлечение. Однако именно через такие простые образы люди нередко замечают собственные привычки, образ мышления и внутренние потребности. Смотрите изображение ниже.

Такие тесты не дают точного научного портрета личности, зато могут подсказать, какие черты вам ближе – открытость или потребность в личном пространстве. На этот раз все сводится к простому выбору – нужно лишь решить, какое кресло вам кажется более комфортным.

Кресло 1

Тест связывает этот выбор с типом INFP – интровертным, интуитивным, эмоциональным и гибким. Такой образ ассоциируется с человеком, для которого важны внутренний мир, искренность и свобода самовыражения.

Открытая круглая форма этого кресла символизирует открытость к идеям, впечатлениям и спонтанным связям. А подушки, разложенные свободно и непринужденно, подчеркивают творческое воображение и богатую внутреннюю жизнь.

По такой трактовке, вам может быть комфортно там, где естьэмоциональная безопасность, тепло и возможность оставаться собой. Для вас, вероятно, важны не жесткий контроль и порядок, а смысл, аутентичность и пространство для внутренней свободы.

Кресло 2

Тест связывает это с типом INTJ – интровертным, интуитивным, логичным и структурированным. Такой выбор ассоциируется с человеком, которому важно иметь сосредоточенное пространство, где можно думать, планировать и двигаться к цели без лишних раздражителей.

Замкнутая круглая форма кресла символизирует потребность в приватности и ощущении отдельного пространства, где ничто не отвлекает. Внутреннее построение такого кресла в этом тесте олицетворяет точность, продуманность и склонность действовать не хаотично, а целенаправленно.

По этой трактовке, вам могут быть близки среды, в которых можно развивать стратегическое мышление, создавать идеи наедине с собой и лишь затем воплощать их в действиях. Для вас важны не внешний шум и случайность, а ясность, эффективность и внутренняя собранность.

OBOZ.UA предлагает еще один тест, который подскажет, есть ли у вас скрытый страх.

