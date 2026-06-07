Выберите один из рисунков: тест личности раскроет, что вас беспокоит

Приходилось ли вам, задумавшись, чертить какие-то причудливые изображения в блокноте? Бытует мнение, что такие каракули могут рассказать о характере и психологическом состоянии человека. Но в интернете можно найти и обратный тест. Смотрите изображения ниже.

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OBOZ.UA публикует картинку, на которой размещены восемь вариантов хаотичных узоров, похожих на такие рисунки, которые мы делаем автоматически, когда голова занята чем-то другим. Говорят, выбор одного из этих элементов может помочь вам определить скрытую причину внутренней тревоги.

Для прохождения теста достаточно расслабиться, посмотреть на предложенные варианты, интуитивно выбрать один из них и ознакомиться с описанием того, что именно этот выбор может рассказать о самых сокровенных мыслях. Но имейте в виду: полноценным инструментом терапии такие тесты не бывают. Они могут подтолкнуть вас к определенным размышлениям и помочь глубже заглянуть в себя. Если тревога в вашей жизни становится проблемой, лучше все же обратиться к психологу за полноценной консультацией.

Изображение 1

Выбор первого изображения может указывать на чувство безысходности и тупика, которое вас угнетает. В таком состоянии любой выбор кажется опасным, будто один неверный шаг способен разрушить все вокруг. Обычно это связано с воспитанием в слишком строгих рамках и страхом перед ошибками, когда нервная система привыкает воспринимать любое отступление от правил как угрозу.

Изображение 2

Оно может указывать на устойчивое чувство незавершенности. Даже во время движения вперед у человека может оставаться внутреннее впечатление собственной нецелостности. Спокойствие воспринимается как нечто временное, поскольку стабильность в прошлом исчезала слишком часто, из-за чего тело постоянно находится в напряжении и ожидании следующих изменений.

Изображение 3

Такой выбор может свидетельствовать о вашем состоянии растерянности и перегрузки. В голове бушует слишком много мыслей и вариантов, но ни один из них не кажется правильным. Если в прошлом проявлять инициативу было опасно, то во взрослом возрасте это перерастает в страх перед любым выбором вообще.

Изображение 4

Выбор четвертого изображения может намекать на внутренний хаос. Идеи и энергия присутствуют в достаточном количестве, однако отсутствует четкое направление для их выхода. При этом отдых вызывает дискомфорт, поскольку в прошлом ценность человека определялась исключительно его постоянным движением и активностью.

Изображение 5

Это потенциальный сигнал постоянной фоновой тревожности. Видимых причин для волнения вроде бы нет, но внутреннее напряжение все равно не исчезает. Это признак слишком сильно развитой привычки считывать чужие настроения и сигналы окружения, которая сохраняется даже тогда, когда реальной опасности уже нет.

Изображение 6

Такой выбор может быть связан со страхом перед переменами. Любые жизненные переходы вызывают у вас обострение тревоги. Психика склонна подсознательно ассоциировать любые перемены с потерями, даже если будущее обещает быть вполне успешным и перспективным.

Изображение 7

Выбор седьмого изображения демонстрирует перфекционизм, который и становится источником тревоги. Вас угнетает потребность делать все исключительно правильно. Любые промахи воспринимаются как жизненное фиаско, а не как полезный опыт, и этот внутренний критический голос, усвоенный еще в раннем возрасте, продолжает звучать очень громко.

Изображение 8

Те, кто выбирают это изображение, как правило находятся в постоянном ожидании беды. Даже когда все складывается хорошо, внутренний голос шепчет, что это ненадолго. Поскольку период благополучия когда-то завершился слишком внезапно, психика продолжает держать оборону и находиться в полной боевой готовности, что истощает.

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