Выбрасывают на мороз без курток, не пускают в туалет: в Полтаве третьеклассников травят школьницы-подростки

В гимназии Полтавы №12 несколько школьниц-подростков травят третьеклассников. По словам родителей маленьких учеников, девочки не пускают их детей в туалет, выбрасывают на мороз без верхней одежды и держат на улице.

Классный руководитель 3 класса пытался вразумить подростков. Они в ответ написали на него заявление, – сообщает Poltavske tv.

Родители учеников 3 класса заявляют, что несколько учениц 8 класса травят их сыновей – без верхней одежды вытаскивают на улицу и держат на морозе, не пускают в туалет, цепляются.

Мама третьеклассника Екатерина Анисимова рассказала, что подростки выбросили сына "за шкирку" на улицу в одной кофте и держали на морозе почти всю перемену.

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"Он плакал, очень замерз и хотел идти домой в таком виде. Другие девочки стояли и смотрели в окно, наблюдали. Они над ним издевались и показывали непристойные жесты", – говорит женщина.

Дарья Карачевцева – мама еще одного ученика 3 класса, над которым издеваются школьницы. По ее словам, они делают это постоянно. Как-то пытались скрутить мальчика и вытащить на улицу. Он сопротивлялся, так что пришел домой в порванном свитере и с поцарапанной шеей. А еще девочки попросили своих одноклассников не пускать малышей в туалет.

"Теперь он боится ходить в туалет", – рассказала мать ученика.

Отец другого третьеклассника Алексей Фирманюк уверен, то, что делают восьмиклассницы – буллинг и ничто иное.

"Он еще не успел зайти [в туалет], а ему уже сказали: "У тебя есть три секунды, чтобы выйти", – рассказал мужчина о том, как над его сыном издеваются школьницы.

А вот по словам сестры ученицы восьмого класса Юлии, это третьеклассники оскорбляли старшеклассниц.

"Третьклассники в течение определенного периода задирались и копировали, мешали им и не давали проход в коридоре", – заверила она.

В школе о ситуации знают. Но то, как ее пытаются решить, вызывает вопросы. Классный руководитель третьеклассников побеседовал со школьницами, на которых жаловались ученики и родители.

"Я сделал замечание девочкам, это было в учительской при их классном руководителе. Они решили, что им нельзя делать замечания. Написали на меня заявление, а на следующий день один из родителей пришел ко мне", – рассказал классный руководитель 3 класса Владимир Бойко.

В этот день в школу пришел отец одной из этих девушек. Учитель утверждает, что мужчина стал его избивать. А вот родители учениц уверяют – никого тот не избивал, просто остановил для разговора.

Классная руководительница восьмого класса Валентина Тендитник говорит, что раньше ее ученики с другими не конфликтовали. Свидетелей издевательств своих подопечных над младшими учениками она не знает, так что "однозначно" ничего сказать не может. Но все же провела разъяснительную беседу с девочками, поговорила с родителями и заместителем директора гимназии.

Администрация школы создала специальную комиссию, чтобы провести служебное расследование – оно продлится до 29 декабря.

"Родители сообщили, что учащиеся восьмого класса травят учеников третьего класса, но факт этого еще не установлен", – сказала и.о. директора гимназии №12 Елена Семиротая.

А еще администрация школы и родители учеников восьмого класса написали заявление в полицию – на классного руководителя третьего класса. Пресс-офицер полиции Полтавы Василий Зуб сообщил, что после проверки на учителя составил админпротокол за мелкое хулиганство. Впереди его ждет суд. За что именно составили протокол, пресс-офицер не уточнил.

В Международный день борьбы с насилием и буллингом в школе, который в этом году пришелся на 4 ноября, министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил – только в течение первого года действия в Украине закона о противодействии буллингу (травке) суды рассмотрели более 300 дел.

Закон о противодействии буллингу вступил в силу 19 января 2019 года. Так впервые в украинском законодательстве появляется понятие "буллинг", что определено как:

"Действия участников образовательного процесса, заключающиеся в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемых в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего могло быть или было причинено вред психическому или физическому здоровью потерпевшего".

Типичными признаками буллинга (травны) являются:

систематичность (повторяемость) деяния;

наличие сторон – обидчик (булер), потерпевший (жертва буллинга), наблюдатели (при наличии);

причинно-следственная связь между действиями (бездействием) и причинением вреда (унижение, страх, тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика и/или причинение социальной изоляции потерпевшего).

Булеров или их родителей привлекают к административной ответственности. Доказанный случай буллинга влечет за собой:

штраф от 850 до 1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов – если травили впервые.

штраф от 1700 до 3400 или общественные работы от 40 до 60 часов – если нарушитель снова взялся за буллинг или издевалась группа лиц.

За булеров в возрасте от 14 до 16 лет отвечают их родители или заменяющие их лица. Им угрожает:

штраф от 850 до 1700 грн. или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

За несообщение уполномоченных подразделений органов Нацполиции о случаях буллинга руководителю учебного заведения грозит:

штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы до одного месяца за вычетом до 20% заработка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Мать ученика лицея в селе Вычевка на Ровенщине судили из-за его издевательств над учительницей. Школьник опубликовал видео в Instagram и писал оскорбления в ее адрес. Женщина свою вину признала частично. Однако за буллинг сына ее никак не наказали – суд слишком поздно получил материалы дела.