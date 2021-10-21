Выпускники 2022 года смогут бесплатно сдать пробное ВНО по пяти предметам
Выпускники 2022 смогут сдать бесплатно пробные тесты ВНО по пяти предметам. Для вступления сертификаты будут нужны по трем дисциплинам.
Ни одна из этих трех не является обязательной: все будет зависеть от специальности, которую выберет абитуриент. Регистрация на пробные ВНО будет в январе, – об этом сообщили в Украинском центре качества оценивания образования (УЦОКО).
В следующем году выпускники смогут бесплатно сдать пробные ВНО по пяти предметам.
Вузы обязательно будут требовать сертификаты ВНО по трем предметам. Двух – в случае, если вместо третьего будет творческий конкурс.
Обязательных предметов для поступления в 2022 году не будет. Выпускники должны определиться, на какие специальности будут подаваться – в соответствии с этим и выбрать предметы для сдачи тестов.
"Для того чтобы снизить уровень тревоги по поводу процедуры ВНО, стоит пройти пробное ВНО", – посоветовали в УЦОКО.
В Центре отметили, что регистрация на пробное ВНО-2022 продлится 5-22 января 2022 года на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Также обнародовали график пробных ВНО:
19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе
26 марта – по истории Украины, по математике, математике (задания уровня стандарта), по биологии, географии, физики, химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языку.
В день пробного ВНО каждый пользователь может пройти тест только по одному предмету.
Также в УЦОКО отметили, что пробное ВНО является платным для участников и неприбыльным для организаторов. О стоимости тестирования региональные центры оценивания качества образования сообщат до 20 декабря 2021 года.
Само ВНО для выпускников-2022, предварительно, будет проходить с 23 мая по 15 июля.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Министерство образования и науки планировало изменить условия приема в высшие учебные заведения в 2022 году. Проект уже приняли. Согласно ему, прежде всего новации коснутся документы для подачи – в бумажном виде их должно стать меньше. Кроме того, должны увеличить набор на контракт бакалавров дневной формы обучения и применить технологии ВНО для поступления в магистратуру по нескольким специальностям.