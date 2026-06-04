Высшую математику засчитали автоматом: дочь Валентины Хамайко, которая в 16 лет закончила первый курс КПИ, поразила новым успехом

В дни, когда большинство родителей 16-летних подростков переживают из-за результатов своих детей на НМТ, украинская телеведущая Валентина Хамайко поделилась большим успехом своей дочери. Соломия Онистрат закончила первый курс КПИ, еще и экзамен по высшей математике ей сдавать не пришлось.

Видео дня

"В это время Соломия должна была бы радоваться результатам НМТ в свои 16 лет, но она уже закончила 1 курс КПИ и радуется этому еще больше. А еще шокировала меня тем, что экзамен по высшей математике ей засчитали автоматом!", – написала Хамайко в Instagram. И прикрепила к посту фото с дочерью – Валентина не так часто показывает ее в своих соцсетях.

Дочь Хамайко и банкира и военнослужащего Андрея Онистрата закончила школу экстернатом в 15 лет. Как объясняла ее мама, чтобы не скучать во время учебы последние два года. А потом сразу поступила в Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

Хамайко рассказала, что всегда восхищалась самостоятельным мышлением своей дочери. И не стеснялась учиться у нее. "Она умела с первого класса говорить мне то, что в конце концов заставляло задуматься и менять вектор поведения", – поделилась телеведущая.

Она поделилась несколькими историями из детства Соломии, которые стали для звездной мамы особенно показательными. Как в 6 лет девочка пожаловалась на учителя, который не давал ей ответить на уроке, хотя она хорошо к нему подготовилась. Из-за этого ребенку, по ее словам, становилось неинтересно учиться. И это признание заставило родителей искать для нее другую школу.

"8 лет. Я пришла укладывать Соломию спать но в ухе был наушник и я хотела что-то дослушать (наверное подкаст) Когда Соломия это увидела то четко сказала: "Мне не нужна эта иллюзия присутствия...если у тебя что-то важнее и интереснее – можешь идти". Больше я наушники дома не носила. Но часто после думала об иллюзии дружбы, иллюзии любви, иллюзии успеха", – добавила Хамайко.

А в 10 лет Соломия на мамино замечание, что она неправильно чистит картошку, ответила: "А почему ты решила что так, как ты чистишь, это правильно? Потому что так удобнее и меня так мама научила. Если тебя это так научила делать твоя мама то это еще совсем не значит что именно так правильно... в мире может быть много и других решений", – написала телеведущая. И призналась, что в тот момент признала – ее ребенок был прав.

"Желаю всем детям иметь смелость говорить с родителями, а родителям сил и смелости слышать своих детей", – подытожила свой пост Хамайко.

Ранее OBOZ.UA показывал фото дочери Марички Падалко и Егора Соболева, которая в этом году окончила школу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!