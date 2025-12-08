'Вытаскиваем двойные листочки', закрытая доска... В сети 'ожили' школьные страхи украинцев

Украинцы вспомнили свое обучение в школе, через сообщение в социальной сети Тhreads. В частности, Анна с никнеймом annanas_22 выложила фото закрытой доски.

В заметке женщина указала, что это один из страхов детства, когда приходишь на урок, а там закрытая доска. В частности потому, что чаще всего учителя писали там варианты контрольной работы.

Украинцы согласились с таким мнением и отмечали, что после того, как они заходили в класс и видели закрытую доску, учительница говорила доставать двойные листочки. Кроме того, пользователи соцсети вспоминали, как педагоги растягивали момент, чтобы определиться, кто пойдет к доске, чем наводили страх в классе.

"К дооскееее поооойдеееет". Зачем надо было каждый раз тянуть? Если бы она просто сказала бы "к доске пойдет Вася Пупкин", то все? Если за урок поседело меньше половины класса – день не удался?"

"А теперь прячем все с парты кроме ручки и двойного листочка, начинается семестровая контрольная работа".

"Что делать с той тахикардией от нервов, что вы разожгли той доской на ночь?"

"Ну это как эпическое начало кошмара, где выходит Фреди Крюгер и говорит: "Достаем двойные листочки".

"Ух, вы разблокировали какие-то глубокие воспоминания. Теперь понимаю, откуда мой перфекционизм и страх неизвестного".

"Мне на секунду снова стало страшно".

"Любили учителя сюрприз сделать".

