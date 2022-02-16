Вытолкала из кабинета, не хочет видеть на уроках: у Броварах мама обвинила учительницу в травле сына-первоклассника

В школе №9 Броваров под Киевом разгорелся конфликт между мамой одного из первоклассников и учительницей. Педагог вытолкала мальчика из кабинета, свидетелем чего и стала его мама.

Еще учительница не раз настаивала, чтобы родители перевели сына на индивидуальное обучение. О конфликте рассказала мама мальчика в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

Как рассказала пользователь Татьяна Иванова, ее сын Серафим учится в 1 классе броварской школы №9. Она призналась, что с классным руководителем сына Ларисой Александровной Дорошенко у них сложились очень напряженные отношения – почему именно, она не уточнила.

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Однако отметила, что с начала учебного года было уже несколько конфликтных ситуаций. По словам мамы мальчика, учительница в нескольких случаях не разбираясь называла его виновным и "упорно рекомендовала" родителям перевести его на индивидуальное обучение.

А после зимних каникул произошел еще один инцидент. Учительница позвонила Татьяне и попросила немедленно забрать сына из школы, потому что он якобы неадекватно себя ведет.

"Я через минут 15 приехала в школу и увидела картину, где учитель выталкивает в коридор сына (при этом сын спокоен – не кричит, не истерит)", – рассказала мама первоклассника.

На вопрос, верно ли Татьяна поняла, что классная руководительница выталкивает Серафима из класса, она подтвердила это. Обосновала Лариса Александровна свои действия тем, что ей нужно проводить урок. А мальчика она выталкивает, поскольку на перемене произошел конфликт между ним и другим учеником.

И учительница, защищая другого ученика, усадила на свой стул, сына же Татьяны решила вытолкнуть, чтобы он успокоился. После этого инцидента, 24 января, мама первоклассника обратилась в районное управление образования и науки Броварского горсовета с заявлением.

В ней она также пишет, что классная руководительница настаивала на переводе мальчика на индивидуальное обучение, потому что ей с ним "не комфортно работать". В ответ она объяснила, что у Серафима для учебы на дому нет показаний.

Еще женщина сообщила управление, которое общалось с директором школы, однако она "самоустранилась от урегулирования конфликта". На этой встрече присутствовала школьный психолог. Она, по словам Татьяны, с ее сыном не общалась, на уроках класса не была, но тоже настаивала на его переводе на индивидуальное обучение.

14 февраля Татьяне позвонили по телефону из службы по делам детей и сообщили, что к ним обратилось управление образования и науки с просьбой исследовать условия проживания ребенка и пообщаться с ребенком, испытывает ли Серафим давление со стороны учителя. И если они обнаружат признаки буллинга, то "инициируют заявление" в полицию.

Женщина спросила у других членов сообщества, законна ли такая проверка и каким образом условия проживания ребенка связаны с отношением к нему учителя. Она подозревает, что это может быть попыткой давления.

В комментариях мамы некоторых одноклассников Серафима начали опровергать ее слова. В частности, пользовательница Евгения Колесникова написала, что ее ребенок учится с мальчиком. И что с 1 сентября одноклассники жаловались на мальчика, потому что он якобы постоянно их бьет и унижает. Поэтому родители неоднократно писали директору заявления с подписями 30 родителей. Также была встреча с директором в присутствии психолога, завуча, 10 родителей, участкового и представителя ювенальной полиции.

"На этом собрании Татьяна Иванова полностью отрицала происходящее и обвинила учителя Дорошенко Л.А. в буллинге ее ребенка. Хотя это абсолютная ложь. Ивановой предложили перевести ребенка на индивидуальное обучение, от чего она категорически отказалась", – отметила женщина.

Мама еще одного мальчика из класса Серафима Людмила Ефимчук также обвинила автора поста в распространении недостоверной информации.

"Учительница наша – педагог от Бога, она на детей никогда даже голос не повысит, всегда ласковая и приветливая, все дети у нее всегда одинаково наделены вниманием. А госпожа Татьяна клевещет! Уже с сентября сын госпожи Татьяны издевается над другими детьми в прямом смысле этого слова, бьет их, обзывает, ведет себя неуправляемо и на замечания совершенно не реагирует ни он, ни его мама. Некоторые дети из класса уже просто боятся идти в школу!", – написала женщина.

А вот пользовательница Виктория Дышкант ей возразила. Она рассказала, что однажды была в школе и слышала, как эта учительница во время урока кричала на учеников.

"Доводилось попасть в школу во время урока и стоя под классом слышать, как ведет урок самый святой учитель, просто божий одуванчик. Сказать, что у меня пропал дар речи, ничего не сказать. Такой крик стоял на детей (к счастью, мой ребенок не в ее классе ). Поэтому нет святых учителей, как и тех, кто ко всем детям относится одинаково. Нет таких!", – отметила пользовательница.

Еще много пользователей поддержали Татьяну. По их мнению, возможно, мама Серафима просто не хочет сдавать деньги на ремонт или подарок учительнице, вот сына и травят. Пишут, что такие случаи не единичны. Но отмечают – в любом случае нужно тщательно разобраться, поговорить со всеми свидетелями, и тогда делать выводы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

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