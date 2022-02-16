Вытолкала из кабинета, не хочет видеть на уроках: у Броварах мама обвинила учительницу в травле сына-первоклассника

Светлана Кузьменко
Моя Школа
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В школе №9 Броваров под Киевом разгорелся конфликт между мамой одного из первоклассников и учительницей. Педагог вытолкала мальчика из кабинета, свидетелем чего и стала его мама.

Еще учительница не раз настаивала, чтобы родители перевели сына на индивидуальное обучение. О конфликте рассказала мама мальчика в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

Как рассказала пользователь Татьяна Иванова, ее сын Серафим учится в 1 классе броварской школы №9. Она призналась, что с классным руководителем сына Ларисой Александровной Дорошенко у них сложились очень напряженные отношения – почему именно, она не уточнила.

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Однако отметила, что с начала учебного года было уже несколько конфликтных ситуаций. По словам мамы мальчика, учительница в нескольких случаях не разбираясь называла его виновным и "упорно рекомендовала" родителям перевести его на индивидуальное обучение.

Татьяна Иванова написала, что учительница травит ее сына
Учительница настаивала, чтобы родители перевели мальчика на индивидуальное обучение

А после зимних каникул произошел еще один инцидент. Учительница позвонила Татьяне и попросила немедленно забрать сына из школы, потому что он якобы неадекватно себя ведет.

"Я через минут 15 приехала в школу и увидела картину, где учитель выталкивает в коридор сына (при этом сын спокоен – не кричит, не истерит)", – рассказала мама первоклассника.

На вопрос, верно ли Татьяна поняла, что классная руководительница выталкивает Серафима из класса, она подтвердила это. Обосновала Лариса Александровна свои действия тем, что ей нужно проводить урок. А мальчика она выталкивает, поскольку на перемене произошел конфликт между ним и другим учеником.

И учительница, защищая другого ученика, усадила на свой стул, сына же Татьяны решила вытолкнуть, чтобы он успокоился. После этого инцидента, 24 января, мама первоклассника обратилась в районное управление образования и науки Броварского горсовета с заявлением.

В ней она также пишет, что классная руководительница настаивала на переводе мальчика на индивидуальное обучение, потому что ей с ним "не комфортно работать". В ответ она объяснила, что у Серафима для учебы на дому нет показаний.

Еще женщина сообщила управление, которое общалось с директором школы, однако она "самоустранилась от урегулирования конфликта". На этой встрече присутствовала школьный психолог. Она, по словам Татьяны, с ее сыном не общалась, на уроках класса не была, но тоже настаивала на его переводе на индивидуальное обучение.

14 февраля Татьяне позвонили по телефону из службы по делам детей и сообщили, что к ним обратилось управление образования и науки с просьбой исследовать условия проживания ребенка и пообщаться с ребенком, испытывает ли Серафим давление со стороны учителя. И если они обнаружат признаки буллинга, то "инициируют заявление" в полицию.

Женщина спросила у других членов сообщества, законна ли такая проверка и каким образом условия проживания ребенка связаны с отношением к нему учителя. Она подозревает, что это может быть попыткой давления.

В комментариях мамы некоторых одноклассников Серафима начали опровергать ее слова. В частности, пользовательница Евгения Колесникова написала, что ее ребенок учится с мальчиком. И что с 1 сентября одноклассники жаловались на мальчика, потому что он якобы постоянно их бьет и унижает. Поэтому родители неоднократно писали директору заявления с подписями 30 родителей. Также была встреча с директором в присутствии психолога, завуча, 10 родителей, участкового и представителя ювенальной полиции.

"На этом собрании Татьяна Иванова полностью отрицала происходящее и обвинила учителя Дорошенко Л.А. в буллинге ее ребенка. Хотя это абсолютная ложь. Ивановой предложили перевести ребенка на индивидуальное обучение, от чего она категорически отказалась", – отметила женщина.

Мама одного из одноклассников Серафима заявила, что он бьет и унижает детей

Мама еще одного мальчика из класса Серафима Людмила Ефимчук также обвинила автора поста в распространении недостоверной информации.

"Учительница наша – педагог от Бога, она на детей никогда даже голос не повысит, всегда ласковая и приветливая, все дети у нее всегда одинаково наделены вниманием. А госпожа Татьяна клевещет! Уже с сентября сын госпожи Татьяны издевается над другими детьми в прямом смысле этого слова, бьет их, обзывает, ведет себя неуправляемо и на замечания совершенно не реагирует ни он, ни его мама. Некоторые дети из класса уже просто боятся идти в школу!", – написала женщина.

Мама еще одного ученика этого класса заверила, что классная руководительница – "педагог от Бога"

А вот пользовательница Виктория Дышкант ей возразила. Она рассказала, что однажды была в школе и слышала, как эта учительница во время урока кричала на учеников.

"Доводилось попасть в школу во время урока и стоя под классом слышать, как ведет урок самый святой учитель, просто божий одуванчик. Сказать, что у меня пропал дар речи, ничего не сказать. Такой крик стоял на детей (к счастью, мой ребенок не в ее классе ). Поэтому нет святых учителей, как и тех, кто ко всем детям относится одинаково. Нет таких!", – отметила пользовательница.

Пользовательница пишет, что однажды слышала, как эта учительница кричала на учеников

Еще много пользователей поддержали Татьяну. По их мнению, возможно, мама Серафима просто не хочет сдавать деньги на ремонт или подарок учительнице, вот сына и травят. Пишут, что такие случаи не единичны. Но отмечают – в любом случае нужно тщательно разобраться, поговорить со всеми свидетелями, и тогда делать выводы.

Пользовательница отметила, что задача №1 - поговорить со всеми свидетелями
Пользовательница рассказала свою историю, как учительница клеветала на ее сына

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