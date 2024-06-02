''Я буквально цеплялся за слова'': участник НМТ-2024 рассказал, какой предмет самый легкий на экзамене, и как ему удалось набрать проходной балл без подготовки

Украинский студент Святослав Гонский, который второй раз сдавал Национальный мультипредметный тест, рассказал, что самым легким предметом на экзамене была биология. Он заверил, что буквально цеплялся за слова, которые ему были знакомы, и выбирал ответы руководствуясь логикой.

Об этом бывший школьник рассказал на своем канале в Youtube. Как оказалось, парню удалось набрать проходной для многих университетов.

"Относительно самого легкого – это наверное биология. На самом деле я биологию не знаю совсем, но я ее сдал на 150 баллов или на 140. Я не знаю каким образом, я буквально просто цеплялся за слова, которые мне каким-то образом были знакомы, и просто на логику. Я набрал такое количество баллов, для многих это может быть достаточный проходной балл для того, чтобы поступить на контракт в университет на психолога, врача", – рассказал студент.

Он также поделился, что его соседкой на экзамене была участница, которая поступала на врача и она тоже заверила, что тест по биологии был простым. Абитуриентка сдала его на 160 баллов, и, по словам Гонского, не очень к нему готовилась.

Поэтому студент заверил, что те, кто хорошо подготовится, смогут получить высшие баллы по этому предмету на экзамене и легко справятся с заданиями.

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