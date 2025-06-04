''Я не буду есть кашу, потому что это по-русски!'' Алексей Гнатковский поделился, как полностью украинизировал своих детей

Украинский актер и режиссер Алексей Гнатковский воспитывает двух своих сыновей с полным отсутствием русского языка. Он поделился, что это для их семьи очень важный момент.

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В интервью Маше Ефросининой народный артист Украины рассказал забавную историю, которая связана с его младшим сыном Орестом. Когда мальчик был совсем маленьким, для него все плохое означало русское.

По словам актера, оба его сына начали рано говорить. И когда они смотрели мультфильмы, и вслед за одним видео автоматически включалось другое на русском, они с женой говорили "русское!" и дети сразу переключали.

"Ему было где-то 10 месяцев, и он начал немного говорить. Он еще не понимал, что такое "на русском", и воспринимал это как что-то плохое. И он говорил: "Я не буду есть эту кашу, потому что это на русском", – вспоминает Гнатковский.

Ранее OBOZ.UA писал, что Светлана Тарабарова поделилась опытом, как приучает детей разговаривать на украинском.

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