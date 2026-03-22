'Я сломалась на первой букве'. Украинцы устроили дискуссию из-за загадки для первоклассников: что в ней не так

В сети разгорелась дискуссия из-за загадки для первоклассников, где пользователей удивил не только ответ, но и написание букв. Мнения украинцев разделились: одни пишут, что в загадке рифмуется "кавун", другие же указывают на то, что на картинке изображены "родзинки", то есть напрашивается ответ "ізюм".

Также многие пишут о странном написании письменной буквы "Р", которая больше похожа на "Г". Соответствующий пост в Threads собрал уже около 1000 комментариев. Автор также опубликовала фото с заданием.

Большинство склоняется к ответу "ізюм", но удивляет использование именно этого слова. В комментариях бурно обсуждают, правильно ли на украинском говорить "ізюм", ведь это калька с русского.

"Ответ – "ізюм". Он там даже нарисован, но скажите учителю, что на украинском это "родзинки", – пишет один из пользователей, однако ему отвечают, что в украинском языке правильно использовать оба слова: и "ізюм", и "родзинки".

Также немалое количество комментаторов обратило внимание на написание первой буквы в загадке. Многие пишут о том, что поняли, что это буква "Р", только когда прочитали весь текст.

"Я сломалась на первой букве", "Никогда не привыкну к такому написанию буквы "Р".

"Я первое слово пыталась расшифровать минуты три, для меня слишком рано началась эта загадка", "Если бы не комменты, я бы так и не поняла, что первая буква – это "Р".

