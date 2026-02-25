Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Яблоко или человек? Оптическая иллюзия раскроет, вами управляют эмоции или логика

Алина Милсент
Моя Школа
Оптические иллюзии вышли за пределы обычных развлечений и превратились в популярные тесты с психологическим подтекстом. Такие изображения создают с несколькими скрытыми элементами, и первое, что вы замечаете, может многое сказать об особенностях вашего мышления. Смотрите изображения ниже.

В основе подобных тестов лежат принципы восприятия и когнитивных предубеждений. Именно поэтому они одновременно захватывают и заставляют задуматься. На этот раз простая картинка поможет определить: вы больше доверяете логике или эмоциям. Так что вы увидели первым?

Яблоко или человек? Оптическая иллюзия раскроет, вами управляют эмоции или логика

Эту иллюзию распространила блогер Mia Yilin, отметив, что результат может показать, к какому типу мышления вы склоняетесь. На картинке можно увидеть либо силуэты мужчины и женщины, либо сердцевину яблока. Важно зафиксировать, что именно вы увидели первым, не анализируя долго.

Если вы первыми заметили лица мужчины и женщины

Это свидетельствует о склонности к логическому и рациональному мышлению. Вы не принимаете информацию без размышлений и привыкли ставить под сомнение общепринятые утверждения.

В принятии решений руководствуетесь аргументами, а не эмоциональными импульсами. По словам Мии, такие люди обычно являются одними из самых здравомыслящих в своем кругу – принципиальные, доброжелательные и уравновешенные. В то же время постоянный анализ может истощать, ведь вы склонны все тщательно обдумывать. Однако именно эта осторожность помогает избегать ошибок и оставаться верными собственным ценностям.

Если вы первыми увидели яблоко

Это может означать, что вы эмоционально чувствительный и социально открытый человек. Вы хорошо чувствуете настроение других и умеете поддержать в сложный момент. Мия подчеркивает, что эмоциональность не означает нестабильность – наоборот, это признак развитого эмоционального интеллекта.

Вы легко считываете невербальные сигналы и тонко реагируете на атмосферу вокруг. В то же время вам может быть присуща определенная застенчивость или сомнения в себе. Иногда вы молчите не из-за неуверенности, а из-за нежелания привлекать лишнее внимание, даже если ваши способности заслуживают большего признания.

