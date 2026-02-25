Яблоко или человек? Оптическая иллюзия раскроет, вами управляют эмоции или логика

Оптические иллюзии вышли за пределы обычных развлечений и превратились в популярные тесты с психологическим подтекстом. Такие изображения создают с несколькими скрытыми элементами, и первое, что вы замечаете, может многое сказать об особенностях вашего мышления. Смотрите изображения ниже.

Видео дня

В основе подобных тестов лежат принципы восприятия и когнитивных предубеждений. Именно поэтому они одновременно захватывают и заставляют задуматься. На этот раз простая картинка поможет определить: вы больше доверяете логике или эмоциям. Так что вы увидели первым?

Эту иллюзию распространила блогер Mia Yilin, отметив, что результат может показать, к какому типу мышления вы склоняетесь. На картинке можно увидеть либо силуэты мужчины и женщины, либо сердцевину яблока. Важно зафиксировать, что именно вы увидели первым, не анализируя долго.

Если вы первыми заметили лица мужчины и женщины

Это свидетельствует о склонности к логическому и рациональному мышлению. Вы не принимаете информацию без размышлений и привыкли ставить под сомнение общепринятые утверждения.

В принятии решений руководствуетесь аргументами, а не эмоциональными импульсами. По словам Мии, такие люди обычно являются одними из самых здравомыслящих в своем кругу – принципиальные, доброжелательные и уравновешенные. В то же время постоянный анализ может истощать, ведь вы склонны все тщательно обдумывать. Однако именно эта осторожность помогает избегать ошибок и оставаться верными собственным ценностям.

Если вы первыми увидели яблоко

Это может означать, что вы эмоционально чувствительный и социально открытый человек. Вы хорошо чувствуете настроение других и умеете поддержать в сложный момент. Мия подчеркивает, что эмоциональность не означает нестабильность – наоборот, это признак развитого эмоционального интеллекта.

Вы легко считываете невербальные сигналы и тонко реагируете на атмосферу вокруг. В то же время вам может быть присуща определенная застенчивость или сомнения в себе. Иногда вы молчите не из-за неуверенности, а из-за нежелания привлекать лишнее внимание, даже если ваши способности заслуживают большего признания.

OBOZ.UA также предлагает тест, который определит, как работает ваш мозг.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.