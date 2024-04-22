Як виховати впевнених у собі дівчаток. Поради експерта, який пройшов навчання у Гарварді

Уверенность является ключевым показателем будущего успеха. Согласно исследованиям, если дети и взрослые верят, что их навыки и усилия могут привести к положительным результатам, они будут более мотивированными самостоятельно начинать дела.

Исследовательница воспитания детей, прошедшая обучение в Гарварде, Дженнифер Брехини Уоллес уверяет, что девочки чаще страдают от проблем с уверенностью, чем ребята. Поэтому, по ее мнению, им следует уделить больше внимания, чтобы они могли достичь совершенства и побороть свой страх неудачи. Советами, как воспитать уверенных в себе девушек, специалист рассказала в интервью CNBC.

По ее словам, более 3 из 5 девушек говорят, что испытывают общественное давление, чтобы быть идеальными, и большинство обвиняют в этом специфические слова, которые они слышат от родителей и других авторитетных лиц. Об этом свидетельствует недавний опрос родителей и детей от 5 до 12 лет. Более половины школьников сказали, что считают, что взрослые больше прислушиваются к творческим идеям мальчиков, чем девочек.

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Развитие креативности может существенно повысить уверенность детей. В частности, если родители будут позволять им рисковать и пробовать новые идеи, это помогает развить устойчивость.

"Когда дети боятся потерпеть неудачу, это может помешать их желаниям исследовать и мыслить нестандартно. Это влияет на ключевой навык творческой уверенности, которую можно использовать во взрослом возрасте", – уверяет Уоллес.

Она советует придерживаться нескольких советов. А именно не настаивать на совершенстве и снизить давление в связи с этим. Это особенно актуально, когда речь идет о творческом проекте, успех которого все равно может быть субъективным. Специалист говорит, что родителям следует хвалить процесс достижения, а не сам результат. Ведь это поможет ребенку мотивированно продолжать работать в будущем, даже если предыдущие усилия принесли что-то несовершенное.

Кроме того, эксперт рекомендует быть открытым со своими детьми, поделившись примерами своих прошлых ошибок. По ее словам, если девушки будут знать, что они будут преуспевать, когда упорно работают, то они скорее оправятся от неудач и не будут их воспринимать как препятствие и будут готовы попробовать что-то новое.

Также специалист уверяет, что родителям следует внимательно относиться к гендерным стереотипам в словах. В частности, взрослые часто говорят "красиво" или "мило" оценивая работы девушек, в тоже время, когда описывают результаты парней, используют "круто", "гениально" и т.д.

Родители могут поощрять детей открыто обсуждать существующие гендерные стереотипы и бросать им вызов, отмечает Уоллес. Это может помочь указать на вдохновляющие образцы для подражания, которые могут "разжечь их творчество и повысить уверенность. Образцом также могут быть друзья или члены семьи. По словам эксперта, дети лучше всего усваивают уроки, наблюдая за тем, что делают взрослые.

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