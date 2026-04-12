З Великоднем или Великднем: как правильно и куда ставить ударение

Название самого большого христианского праздника в украинском языке имеет форму Великдень. Поэтому правильно поздравлять з Великоднем, а не з Великднем.

Хотя в именительном падеже этот праздник называется Великдень, во всех косвенных падежах в слове появляется буква о после к. Языковеды также рассказали, как правильно ставить ударение.

Слово Великдень склоняется по-особенному. В родительном, дательном, творительном и других падежах правильно употреблять формы со вставным о: Великодня, Великодню, Великоднем.

Именно поэтому правильно говорить:

з Великоднем,

до Великодня,

перед Великоднем,

на Великодні свята.

Что касается ударения, то в именительном падеже правильно Вели́кдень, и в других падежных формах ударение остается на втором слоге: Вели́кдень, Велико́дня, Велико́днем.

То есть в самом существительном ударение не переходит на конец слова и не смещается.

В то же время в прилагательном ударение другое. Правильно говорить:

велико́дній кошик,

велико́дні свята,

велико́дня служба.

