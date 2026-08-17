Можно ли писать по-русски в школьных чатах: родителям и учителям напомнили о правилах

Использование русского языка в школьных чатах, на переменах или во время внеклассных мероприятий является нарушением закона, за которое предусмотрена административная ответственность. Первое нарушение влечет за собой предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 гривен, а повторное в течение года – уже от 8 500 до 11 900 гривен.

Об этом напомнила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Она опубликовала на своем официальном сайте специальное обращение вместе с практической памяткой для работников образования.

Почему мессенджеры и перемены – это не "частная сфера"

Главное разъяснение языкового омбудсмена касается границы между частным и публичным общением. Ивановская подчеркнула, что учебный процесс не ограничивается лишь 45 минутами урока – он охватывает все время пребывания в школе, включая перемены, воспитательные часы, внеклассные мероприятия и организационную работу.

То же самое касается и родительских или классных чатов в мессенджерах. Если в группе обсуждают организацию обучения, экскурсии или любые другие школьные вопросы – это публичная образовательная сфера, напомнила чиновница. А значит, и учителя, и родители (как официальные участники образовательного процесса) должны переписываться исключительно на украинском языке. Закон не распространяется только на сугубо частные разговоры.

Переходить на русский язык "по просьбе родителей" запрещено

Уполномоченная отдельно подчеркнула: педагог при исполнении служебных обязанностей не имеет права переходить на русский язык, даже если об этом просят или этого требуют родители. Все апелляции к "свободному развитию языков" или защите прав национальных меньшинств в отношении русского языка являются юридически ничтожными, поскольку нормативные акты и Европейская хартия языков меньшинств не защищают язык государства-агрессора.

Учителям рекомендуют не вступать в конфликты, а спокойно объяснять родителям, что требование общаться на украинском языке – это норма закона, нарушение которой влечет за собой ответственность, а не личная прихоть педагога. В то же время требование использовать украинский язык в работе учителя и официальном общении не означает запрета для самих детей общаться между собой на другом языке в частных беседах на переменах.

Штрафы за нарушения в школах Киева

Как сообщил ресурс Vchysia.media, нормы этого закона уже были применены в школах Киева в этом году. Так, в июне 2026 года Елена Ивановская сообщила о привлечении к ответственности двух педагогов одного из киевских лицеев. А уже 21 июля 2026 года одного из столичных учителей официально оштрафовали на 3 400 гривен за пренебрежение требованиями статьи 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Языковой омбудсмен призвала педагогов соблюдать принцип нерушимости служебного долга и помнить, что создание украиноязычной среды в школах – это вопрос не только образовательного процесса, но и национальной безопасности государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Верховная Рада Украины готовит масштабное обновление правил использования украинского языка в качестве государственного.. В частности, планируется ужесточить ответственность за нарушение языкового законодательства, расширить круг должностных лиц, обязанных использовать украинский язык, а также ввести новые требования для сферы образования, культуры, бизнеса и публичного пространства.

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