За кордон или закордон: как будет правильно на украинском

Во время разговоров о путешествиях, работе или жизни в другой стране часто возникает сомнение: как правильно "за кордон" или "закордон. На слух эти формы звучат почти одинаково, но на письме разница принципиальная.

Ошибка здесь не стилистическая, а смысловая. В украинском языке эти слова относятся к разным грамматическим конструкциям и имеют разное значение. OBOZ.UA рассказывает, когда и почему следует писать вместе, а когда – отдельно.

Слово закордон означает иностранные страны, зарубежье как обобщенное понятие. Оно отвечает на вопрос что?, имеет формы склонения и употребляется как полноценное существительное.

Примеры:

мріяти про закордон;

жити на закордоні;

повернутися із закордону.

В этом значении слово не описывает движение, а называет пространство за пределами государства как явление или среду.

Форма за кордон употребляется, когда речь идет о движении или пребывании за пределами своей страны. Это сочетание предлога за с существительным граница.

Примеры:

виїхати за кордон;

поїхати за кордон на навчання;

бути за кордоном кілька років.

Здесь ключевое значение имеет именно пересечение границы, а не обобщенное понятие "иностранные страны".

Формы за кордон и закордон – не взаимозаменяемы. Первая описывает движение или пребывание за пределами государства, вторая называет иностранное пространство как понятие. Осознав эту разницу, ошибиться в написании будет уже сложно.

