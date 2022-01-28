В правительстве и Офисе Президента Украины декларируют, что с 2022 года заработная плата работников дошкольных учебных заведений будет перечислена в соответствии со стажем, квалификацией, наградами и отработанными часами, в частности, речь идет и о зарплате младшего воспитателя. Это все должно произойти за счет местных бюджетов. Учитывая проблемы на местах, непонятно откуда они возьмут на это средства?

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Скільки коштує виховання наших дітей?

Як більшість батьків в Україні, я з народження дитини вже починаю розмірковувати про дитячий садочок. Часто чую від друзів та знайомих про те, що дитину вже в наступні два чи три дні після народження реєструють у чергу до дитячого садочка. А якщо ти зробиш це пізніше, то немає гарантії, що твоя дитина взагалі буде навчатись у дошкільному навчальному закладі! Чому так відбувається?

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Перш за все, проблема полягає не тільки в кількості садочків як таких, адже з кожним роком будується дедалі більше закладів дошкільної освіти, а в їх матеріальному забезпеченні. Зараз поясню.

Молоді вихователі не поспішають влаштовуватися в дошкільні заклади освіти. Справа в тому, що вони отримують ставку без доплат, як у вчителів, наприклад, за стаж, звання, вислугу та інше. Станом на початок 2022 року середня заробітна плата помічника вихователя становить 4175 гривень, а відпрацювати потрібно 40 годин на тиждень, тобто 8 годин на день! Заробітна плата вихователя — від 8 494 гривень, якщо це молодий спеціаліст, до 12 065 гривень у вихователя вищої категорії. Водночас у зв’язку з проблемами фінансування найчастіше молодих спеціалістів запрошують на роботу в дошкільні навчальні заклади на півставки. Тобто в цьому випадку їх місячний дохід може бути на рівні прожиткового мінімуму.

Картинка реального життя

Як розповідає директорка одного з дитячих садочків міста Токмак Запорізької області, для цього невеличкого міста, де знайти роботу майже неможливо, 10 дошкільних закладів є для мешканців останньою надією працевлаштування. Саме тому штат вихователів та обслуговуючого персоналу заповнений. Проблема в іншому. Працівники дитсадків розглядають таку роботу виключно як тимчасову, і як тільки знаходять щось інше, відразу звільняються. І це не дивно, адже няні, кухарі, двірники отримують зарплату, яка нижче офіційної мінімальної заробітної плати, що на сьогодні становить 6500 грн. Молодому спеціалісту після університету, який приходить на посаду вихователя, нараховують 5730 грн. Плюс 10% надбавки за інклюзію та 10% за престижність праці. Але після відрахування податків на руки людина отримає 5000 грн. На відміну від викладачів шкіл, персонал садочків не отримує жодних премій. Зазвичай, дипломовані молоді фахівці шукають роботу за кордоном і, якщо знаходять, відразу звільняються.

"Проблема в тому, що дошкільна освіта не отримує державної субвенції, і фінансування дитячих садків повністю лягає на місцеву владу, якій ледве вдається закрити хоча б питання із заробітною платою. А все інше — ремонти в кімнатах, придбання інвентарю тощо — як би нам того не хотілося, доводиться робити за рахунок батьків. Ще одна проблема в тому, що зараз дуже сильно знизилася народжуваність, і для невеличких міст проблеми дефіциту місць у садках не існує. Дитячі садки Токмака заповнені в середньому лише на 70%. І через дефіцит коштів у нас планується протягом року скорочення місць. Саме тому я дуже песимістично сприйняла новину про наміри центральної влади збільшити заробітні плати у сфері дошкільної освіти за рахунок місцевих бюджетів. Ще раз кажу, на місцях просто немає на це коштів!" — каже моя співрозмовниця.

А що за кордоном?

Перефразуючи відоме прислів’я, можна сказати — якщо держава не годує своїх вихователів, вихователі навчатимуть дітей інших країн. Наприклад, у Європі середня заробітна плата вихователя становить у середньому 4 500 євро на місяць із комплектацією. Навіть у сусідній Польщі, де заробітні плати освітян є найнижчими серед країн ЄС, вихователь отримує трохи більше 12 000 євро на рік, або 1000 євро на місяць. Ось і порахуйте різницю.

Я вважаю, що чиновникам, у першу чергу, потрібно перейти від декларування намірів про покращення до конкретних дій. В іншому випадку в Україні й надалі зачинятимуться школи та дитячі садочки. Нагадаю, що від початку освітньої реформи протягом шести навчальних років (2014–2020) в Україні закрилися 2,7 тисячі (понад 15%) закладів шкільної та дошкільної освіти. І це при тому, що кількість учнів та вихованців дитячих садків зросла на 12% (+ 454 тис. дітей). Це дані Держстату, які зазвичай суттєво відрізняються від реальної ситуації.

Що, на мій погляд, потрібно робити центральній владі задля комплексного вирішення проблеми та реального покращення матеріально-технічного становища закладів дошкільної освіти? По-перше, переглянути систему формування зарплат працівників дитячих садків шляхом внесення змін до Держбюджету 2022 року. Верховна Рада та уряд мають нарешті виділити місцевій владі додаткову цільову субвенцію на збільшення ставок заробітної плати працівників дошкільної освіти. Потрібно також урівняти освітян та працівників дитячих садків у правах на отримання премій. Нарешті, потрібно стимулювати молодь іти працювати з дітьми, розробивши державну програму забезпечення молодих спеціалістів соціальним житлом.

Насамперед, професія вихователя має стати престижною! Адже вихователь — це не просто людина, котра доглядає наших дітей. Це педагогічний працівник, який закладає фундамент знань та подальшого життєвого шляху людини. Згодні?