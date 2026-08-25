Забудьте о "шахматах": как правильно говорить на украинском

Шахматы по праву считаются одной из древнейших и самых популярных настольных стратегических игр в мире, объединяющей более 600 миллионов поклонников. Несмотря на это, в повседневной речи украинцев до сих пор иногда встречается калька "шахматы", от которой стоит навсегда отказаться.

Единственным нормативным и закрепленным в академических словарях названием этой игры на украинском языке является слово "шахи". Оно полностью соответствует основополагающим принципам европейской лексической традиции и является естественным для нашей культуры.

Как сказать шахматы на украинском

Официальная норма украинского языка предусматривает использование исключительно слова "шахи" для обозначения игры на классической 64-клеточной доске между 16 светлыми и 16 тёмными фигурами, а также для самого набора этих фигур. Именно эта форма является единственно правильной в спортивных федерациях, учебных материалах, СМИ и словарях.

Что означает слово "шахи"

Образование названия от персидского корня "шах" является общим для большинства европейских языков:

Славянские языки: польский (szachy), чешский (šachy), словацкий (šachy), словенский (šah), хорватский (šah), болгарский (шах).

польский (szachy), чешский (šachy), словацкий (šachy), словенский (šah), хорватский (šah), болгарский (шах). Западноевропейские языки: немецкий (Schach), итальянский (scacchi), шведский (schack), датский (skak), норвежский (sjakk), венгерский (sakk).

В то же время в некоторых языковых группах название формировалось по иной логике. Например, в английском (chess) и французском (échecs) языках слово происходит от старофранцузского esches, а в испанском (ajedrez) и португальском (xadrez) – от арабского аш-шатрандж.

Вариант "шахматы" вошел в наш язык под влиянием русского языка, где происхождение этого слова до сих пор вызывает споры среди этимологов – от версии о сочетании персидского "шах" и арабского "мат" до теории о восклицании "шаг на ты".

Интересный факт: считается, что игра возникла примерно 1,5 тысячи лет назад в Индии под названием "чатуранга", после чего через Персию и арабский мир попала в Европу. За долгие века ее существования сложилась богатая история и впечатляющая статистика:

самый короткий матч ("мат дурака") завершается всего за 2 хода, тогда как самая длинная официальная партия в истории длилась 272 хода (хотя теоретический предел по правилам может превышать 8 800 ходов).

Гарри Каспаров завоевал мировой титул в 22 года и удерживал его более 15 лет, а норвежец Магнус Карлсен прославился способностью удерживать в памяти десятки позиций одновременно во время игры вслепую.

Количество возможных вариаций шахматных партий превышает общее количество атомов в видимой Вселенной, что делает каждую игру уникальной.

Сегодня шахматы являются одной из самых популярных игр на планете, уступая лишь футболу.

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