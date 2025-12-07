"Зачем отдавать в "Интеллект", если вы к этому не готовы?" В сети разгорелась дискуссия из-за задания по математике для 2 класса

Украинский папа удивился заданию по математике для ребенка во втором классе по программе "Интеллект", где нужно было вычислить значение выражения. Школьникам предлагалось выражение со значениями х и у.

Мужчина подчеркнул, что дети должны решать подобные уравнения во втором классе. Своими впечатлениями он поделился в заметке в TikTok.

Украинцы не поняли, почему родители отдали учиться ребенка по программе "Интеллект", если задачи слишком сложны для школьника. Они также советовали перевести его в учебное заведение, которое учится по программе Новой украинской школы.

"Переведите ребенка на программу НУШ, там для вас будет просто, если это очень трудно".

"Так для "Интеллекта" нормально".

"Это программа "Интеллект". Не понимаю, зачем жаловаться. Вот для чего? Вы сами понимаете, что подписываете. И если ваш ребенок не тянет, то зачем вы его записали в "Интеллект".

"Я тоже часто в шоке, в программе в разы тяжелее, но... 8 и 3 класс, оба учатся по программе "Интеллект Украины", обоим нравится, все сами делают, понимают и успевают".

"Уважаемый, это не уравнение, а выражение. В заданиях так и написано: вычислить значение выражения, где нужно вместо X и Y подставить их значения. Читайте внимательно задание".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учебник "Интеллект Украины" для 2 класса вызвал дискуссию среди украинцев.

