"Зачем тогда школа?" Почему детям начальных классов категорически не требуется репетитор
Доктор педагогических наук и автор образовательной программы Анжелика Цимбалару уверяет, что детям в начальных классах не нужны репетиторы. По ее словам, это колоссальные нагрузки на школьников, а обучение в школе приравнивается к труду шахтера.
Об этом она рассказала в интервью Vikna. Она отмечает, что зачем детям посещать школу, если они в первую половину дня занимаются на уроках, а во второй половине учатся с репетитором.
"Я категорически против репетиторства вообще и особенно в начальной школе. Зачем тогда школа? А о ребенке кто-то думает, когда он первую половину дня занимается в школе, а вторую половину дня — с репетитором? Это колоссальные нагрузки. К примеру, есть научные исследования, которые показали, что обучение в школе такое же тяжелое, как труд шахтера", – сказала Цимбалару.
Педагог уверяет, что обычно родители хотят помочь ребенку добиться успеха, нанимая репетиторов. Вместо этого, ученики получают хроническую усталость, психологический дискомфорт и отторжение от процесса обучения. В частности, это может относиться и к тем дисциплинам, которым школьник хотел научиться.
По ее словам, нужно научить малыша умению учиться на протяжении всей жизни. Таким образом, дети будут иметь желание постоянно повышать свой профессиональный уровень и быть востребованным специалистом во взрослой жизни.
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