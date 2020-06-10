Законы Менделя: наследование признаков

Наследственность – это когда определенные черты передаются от родителей детям. Черты – такие характеристики, как цвет глаз, рост, спортивные способности. Наследственность передается через гены в молекуле ДНК. В биологии изучения наследственности называют генетикой.

Ученый Грегор Мендель (1822-1884) считается отцом науки о генетике. Экспериментируя, он обнаружил, что определенные черты наследуются по определенным образцам. Подробнее о генетике читайте в учебнике по биологии за 9 класс В.И. Соболя.

Мендель изучал наследие, экспериментируя с горохом посевным в своем саду. Горох может самоопыляться, скрещивать оплодотворения и иметь несколько признаков, которые имеют только две формы. Это позволило Менделю легко контролировать свои эксперименты.

Грегор Мендель Wikiwand

Опыты и законы Менделя

Грегор изучал семь признаков растения гороха: цвет семян, форму семян, положение цветка, цвет цветка, форму стручка, цвет стручка и длину стебля. Во время эксперимента в Менделя было три основных шага:

1. Сначала он произвел родительское поколение настоящих племенных растений. Он скрещивал два разных сорта гороха, которые были чистыми линиями по определенному признаку. Например, желтые цветущие растения всегда давали семена, которые делали желтые цветы. Он назвал эти растения поколением Р (для родителей).

Мендель повторял этот опыт несколько раз. Каждый раз был одинаковый результат. Таким образом образовался первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого поколения. В нем говорится о том, что в первом поколении от скрещивания гомозигот с доминантной и рецессивной признаками проявляется только доминантный признак.

2. Далее Мендель скрестил растения-гибриды первого поколения с желтыми горошинами. После такого второго скрещивания он получил одну четверть зеленых горошин, и три четверти – желтых. Таким образом он произвел растения второго поколения (F1).

Мендель обнаружил, что поколение F1 характеризуется одинаковой чертой. Несмотря на то, что два родителя имели различные черты, потомство всегда мало одинаковы. Например, если бы он разводил растение Р с желтым цветком с растением Р с зеленым цветком, все растения потомства (F1) имели б желтые цветы. Потому что желтый цветок является доминирующим признаком.

Когда два гена одинаковы ("AA" или "bb"), они называются гомозиготными. Когда они разные (Аа), их называют гетерозиготными.

Эти результаты могут быть показаны на диаграмме под названием решетка Пеннета. Доминантный ген показан с большой буквы, а рецессивный – с малой. Более о схемах наследования и решетку Пеннета читайте в учебнике по биологии за 9 класс А.А. Андерсон.

Эти наблюдения он положил в основу второго закона: при скрещивании гибридов первого поколения у потомков наблюдается расщепление фенотипических классов в соотношении 3:1.

решетка Пеннета history.vn.ua

3. Затем Мендель произвел третье поколение растений (F2) путем самоопыления двух растений поколения F1, которые имели одинаковые черты. Он хотел унаследовать не только цвет, но и форму.

В поколении F2 он обнаружил, что 75% цветов были желтыми, а 25% – зелеными. Несмотря на то, что оба родителя имели желтые цветы, у 25% потомства были зеленые. Это оказалось из-за того, что рецессивный ген или признак присутствовали в обоих родителей.

Он пришел к выводу, что каждая гамета диплоидного гетерозиготного организма несет только один аллельный ген и не может одновременно содержать оба.

Интересные факты о Менделе:

Работу Менделя отвергли его коллеги ученые, пока он был жив. Лишь позже его работы были раскрыты и подтверждены путем дальнейших экспериментов.

Мендель был монахом и проводил свои эксперименты в монастырском саду. Его эксперименты в значительной степени закончились, когда его повысили до игумена.

Мендель также проводил эксперименты с медоносными пчелами, но было сложнее экспериментировать.

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