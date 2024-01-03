Заместитель Лисового объяснил, как будет работать система грантов в вузах: кому государство покроет 30% расходов, а кому – целых 80%

Заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, как будет работать система грантов для студентов. По его словам, сейчас многие талантливые украинцы сами оплачивают свое обучение и это должно быть изменено.

Чиновник обратил внимание, что те соискатели образования, которые будут иметь большую успеваемость, получат большую сумму грантов, однако они все равно не будут 100%. Часть денег за обучение будет покрывать государство, а остальные – студент. Об этом Винницкий рассказал в интервью "Освіторії".

"Государство обеспечивает студенту получение образования по собственному выбору через гранты. Этот государственный грант может покрывать обучение частично, а остальные будут платить родители или, если студент выберет индивидуальную траекторию, возможно, он будет работать и учиться одновременно. Предусмотрено, что гранты будут разными, суммы могут меняться из года в год: государственный грант сможет покрывать 80%, 70% или только 30% в зависимости от успеваемости студента", – сказал замминистра образования.

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Он отметил, что сейчас 40% студентов учатся на бюджете, а 60% – на контракте. По его словам, лучше, когда государство сможет помочь большему числу соискателей образования, особенно талантливой молодежи.

Чиновник подчеркнул, что те специальности, которые будут касаться государственного заказа, так и будут оставлены на 100%-ном финансировании. Однако студенты, которые будут иметь успехи в учебе и поступать на профессии, где количество экспертов в будущем спрогнозировать трудно, смогут получать частичную финансовую поддержку государства.

По его словам, новые изменения, которые МОН планирует запустить в 2024 году, будут касаться только новых поступающих, и не будут распространяться на тех соискателей образования, которые уже учатся.

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