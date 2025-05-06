Занимает 15-30 минут: эта ежедневная привычка сделает ваших детей умнее, счастливее и увереннее

Родителям, которые стремятся улучшить умственные способности, настроение и самооценку своего ребенка, нужно всего 15-30 минут ежедневно посвящать личному общению с ним. Благодаря простым занятиям, таким как совместное приготовление пищи, чтение, прогулка, безделье и т.д. мальчики и девочки знают, что в это время только они в приоритете у взрослых.

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Даже 20 минут в день наедине с родителями формируют глубокое чувство безопасности, что улучшает уверенность в себе. А такие дети лучше учатся, ведут себя и больше верят в себя, передает Тimesofindia. Согласно исследованиям, разговор с родителями улучшает развитие речи и рост мозга в первые годы жизни. Кроме того, взрослые моделируют навыки как задавать вопросы, слушать, думать вслух – все это понадобится детям в школе и жизни.

Специалисты советуют задавать вопросы, рассказывать о своем дне, обсуждать фильм. При этом важно говорить так, чтобы у детей возникали вопросы. Такие разговоры улучшают словарный запас, критическое мышление, память и общие знания без какого-либо давления. Кроме того, для этого не нужно заставлять малышей разгадывать головоломки или "муштровать" их карточками.

Кроме того, такое общение делает малышей счастливее, ведь они чувствуют, что их замечают. Так, у детей могут уменьшаться истерики, улучшается настроение и они становятся более послушными.

Мальчики и девочки считывают: "Ты важен для меня. Я хочу проводить с тобой время. Мне нравится быть рядом с тобой".

Также у детей появляется пространство, где они могут говорить о своих чувствах без осуждения со стороны взрослых. Таким образом, малыши будут знать, что их любят всегда, даже если они допустили ошибку, решили попробовать что-то новое и так далее.

Эксперты поделились несколькими делами, которые можно сделать вместе:

После ужина пойти на прогулку только вдвоем.

Приготовить или испечь что-то вместе – даже если это лапша быстрого приготовления.

Обниматься и разговаривать перед сном.

Прочитать раздел книги вместе.

Лечь на пол и поиграть в какую-то глупую игру.

Посмотреть короткий видеоролик и обсудить его.

Рисовать каракули или ничего не делать и просто общаться.

Идея заключается в том, чтобы создать ритм, в котором ребенок будет знать, что скоро он проведет свое особое время с мамой или папой. Малыши, которые вырастают с регулярным, безраздельным вниманием родителей, часто становятся лучшими коммуникаторами, более эмоционально устойчивыми, более внимательными в отношениях и более академически уверенными.

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