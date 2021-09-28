Запад отстает: сколько школ остаются на дистанционке и где меньше всего учителей привились

В Украине, по состоянию на утро 28 сентября, дистанционно учатся дети в 3300 школах. С 23 сентября, когда начала действовать "желтая" зона карантина, необходимого уровня вакцинации сотрудников в 80% достигли 1300 общеобразовательных учебных заведений.

Об этом рассказала заместитель министра образования Вера Рогова в эфире "Сніданку з 1+1". Самая сложная ситуация с вакцинацией сотрудников учебных заведений в западных областях.

По словам Роговой, 23 сентября на онлайн-формат обучения перешли 4600 школ по всей стране. По состоянию на утро 28 сентября – их количество сократилось на 1300, то есть до 3300. Эти учебные заведения сообщили о том, что уровень вакцинации в их коллективах вірос до 80%.

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Заместитель министра назвала регионы с наибольшим количеством вакцинированных в школах. Это:

Киев;

Черкасская область.

Сумская область;

Харьковская область;

Луганская область;

Донецкая область.

Самые медленные темпы вакцинации работников школ в следующих областях:

Львовская;

Ивано-Франковская область,

Волынская область;

Ровенская область;

Винницкая область;

Одесская область.

"Это те шесть областей, которые под пристальным контролем, потому что там более 40% школ, где учатся дистанционно", – говорит Рогова.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина, опубликованном утром 27 сентября, сообщал – в Украине 34% работников учреждений среднего образования охвачены вакцинацией более чем на 80%.

Кузин также заявил, что местные власти вправе заставлять сотрудников школ за свои деньги делать ПЦР-тесты, поскольку является работодателем.

"Сотрудники должны быть либо вакцинированы, или эпидемически безопасны. Поэтому такая норма является абсолютно рациональной и оправданной с точки зрения эпидбезопасности. Особенно, если речь идет о запертых помещениях и работниках критической инфраструктуры", – пояснил главный санврач.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, проблемы с вакцинацией сотрудников школ стали очевидны после решения правительства ввести "желтую" зону карантина с 23 сентября. Как нам рассказали в Минобразования, по состоянию на 22 сентября, только в 52% школ уровень вакцинации сотрудников достиг 80%, определенных правительством для работы без ограничений. В некоторых школах ситуация с вакцинацией начала вдруг становиться лучше, из-за чего учителей заподозрили в обмане.