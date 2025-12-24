'Запретами мы людей не удержим'. В МОН подвели первые итоги открытия границ для 18–22-летних

Министерство образования и науки Украины не фиксирует потерь в университетах на первом курсе. Кроме того, страна не имеет проблем со студентами 18-22 лет, которые выезжали за границу, ведь они возвращаются на учебу.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в интервью Интерфакс-Украина. По его словам, невозможно удержать студентов запретами, а подобные барьеры способствуют тому, что молодежь хочет уехать за границу.

"Я абсолютно убежден, что запретами мы людей не удержим. И этот барьер, наоборот, где-то способствовал тому, что молодежь хотела уехать. Причины могут быть разные: ментальные, психологические, личные мотивы. Возможно, наши молодые люди, которые имеют родственников, родителей за границей хотят поехать в Париж, Берлин встретиться, просто погулять, и невозможность это сделать, она не будет удерживать людей в стране. Война все равно завершится. И если бы этот запрет был, после того, как граница была бы открыта, мы бы имели серьезную потерю", – сказал Трофименко

"Мы постоянно говорим о количестве выехавших, но надо говорить и о количестве тех, кто вернулся. Я этот вопрос задаю абсолютно всем, во всех авдиториях в городах, где я был за три месяца работы – у нас абсолютно нет с этим проблем", – добавил он.

Чиновник также отметил, что сообщение о том, что автобусы "набивают украинскими школьниками и вывозят" для поступления в европейские учебные заведения, не соответствует действительности. По его словам, МОН особенно старается оставлять в системе высшего образования талантливых выпускников, которые побеждают в олимпиадах и имеют высокие баллы. Ведь борьба за таких студентов идет между университетами не только в Украине, но и по всему миру.

"Но это не о массовых системных выездах школьников, чтобы поступать в европейские заведения", – сказал Трофименко.

