Запускают 'ракеты' в Украину и запрещают детям разговаривать на украинском: стало известно о вопиющих случаях в школах Нидерландов

Недавно сеть всколыхнул крик души украинки, которая вместе с сыном проживает вблизи нидерландского города Утрехт. Анна рассказывала, что учитель запретил 14-летнему парню говорить на украинском во время перерыва в школе. Педагог объяснил решение тем, что иначе тот "никогда хорошо не выучит нидерландский".

И это не единичный случай с украинцами в учебных заведениях – с языковой дискриминацией столкнулись и другие школьники в Нидерландах. OBOZ.UA собрал несколько историй и пообщался с мамой ученицы, которая стала свидетелем вопиющей ситуации прямо на уроке.

Запретили общаться на украинском и угрожали избить

В конце 2025 года другая украинка Ольга шокировала в Instagram рассказом, как учитель при всем классе запретил ее дочери разговаривать на украинском. Более того, одноклассница девочки угрожала избить ее, если она будет общаться на родном языке, и сказала "возвращаться домой в Украину". Женщина не оставила это в стороне и обвинила учителя в дискриминации по языковому признаку.

"Учитель сказал это моему ребенку при всем классе. После чего, когда она говорила на украинском языке, одноклассница начала ей угрожать и добавила, что еще и побьет. Также наговорила кучу неприятного – чтобы моя дочь возвращалась домой (в Украину) и говорила на украинском там. Моего ребенка это очень задело. Она плакала, у нее была истерика. Но я не оставила это просто так. "Всыпала" этому учителю сполна, а ребенку напомнила, что никто не имеет права указывать, на каком языке общаться в свободное время, потому что с юридической точки такие действия называются дискриминацией", – поделилась Ольга.

Она добавила, что за ее дочь вступились дети из класса и говорили, что это ненормально, когда запрещают говорить на родном языке. Один из мальчиков так возмутился, что побил одноклассницу, которая угрожала украинской школьнице. Впоследствии эта девочка попросила прощения.

"Причина этому всему – подача учителя, который не имел права такого говорить. Девочка, которая оскорбляла мою дочь, в результате имела также проблемы ментального характера, из-за чего долго не посещала школу. Потом она написала извинения моей дочери, что была неправа", – говорит мама школьницы.

Заставляли отжиматься от пола за украинский язык и отправляли к логопеду

В комментариях к истории Ольги другие украинцы поделились своими историями о том, что происходит в учебных заведениях Нидерландов. Так, некоторых школьников заставляли отжиматься, если они говорили на украинском. Были также случаи, что из-за украинского языка отправляли... к логопеду.

Приводим наиболее вопиющие случаи:

"Крестная дочь рассказывала, что в школе ее заставляют отжиматься, если она на перемене с подругами разговаривает на украинском языке".

"Я столкнулась с ситуацией, что моему 5-летнему ребенку назначили логопеда, который при этом еще и дорого стоит. Когда я спросила у учительницы, зачем он ей нужен, то она ответила, что, мол, ребенок думает каждый раз перед тем, как говорить на нидерландском. Я ей сказала, что тоже так делаю, потому что это не наш родной язык, но учительница все равно считала, что логопед поможет быстрее думать на нидерландском. Я хоть и ответила ей, что нужно смотреть мультики и читать книги, чтобы развивать языковой запас, быстрее и лучше думать на нидерландском языке, все же отвела ребенка к логопеду, которая была шокирована, потому что это не ее работа. К слову, мои дети уже два года ходят не в двуязычные классы в школе, а в обычные".

Беженка Наталья эксклюзивно рассказала OBOZ.UA о случае, произошедшем с ее дочерью, которая заканчивает восьмую группу базовой школы (по украинским меркам это 6-7 класс). В учебное заведение вблизи города Утрехт приехал учитель от одной организации, чтобы провести урок труда. Педагог дал задание школьникам делать ракеты, которые взлетают, когда дуешь в трубочку. Он сказал, что когда дети сделают эти ракеты, то они полетят в Украину. Такие же слова учитель повторил и в младшей группе.

"Мы из Днепропетровской области. За три недели до этого урока буквально в нескольких метрах от дома бывшего мужа, отца моей дочери, прилетел российский дрон. Его доставали из-под завалов, он получил ранения. И тут приходит этот учитель труда, и на уроке ученики делают такие бумажные ракеты... У них очень часто подобные уроки. Например, дочь рассказывала, что перед этим они делали фильтры для очистки воды. И вот этот приглашенный учитель сказал детям, что когда они сделают ракеты, они полетят в Украину. При этом всем он еще и смеялся! Потом повторил эту "шутку" и в меньшей группе – моей дочери об этом рассказала украинская девочка", – поделилась Наталья.

Мама школьницы написала обращение к директору учебного заведения, указав, что ее ребенок пережил стресс, чуть не потеряв отца. Кроме того, дом, в котором она прожила семь лет детства, разрушен. Руководитель пообещал обратиться в организацию по поводу инцидента, ведь учитель не входит в их коллектив. Он добавил, что "такого не должно быть ни в одной школе в Нидерландах, а дети должны чувствовать себя безопасно".

"Я надеюсь, что они действительно обратились к той организации, а не просто на словах. Ведь здесь живут не только дети, пострадавшие от войны в Украине, а, например, дети из Сирии также", – отмечает Наталья.

При этом женщина не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о запрете украинского языка. Она отметила, что, кроме ее дочери, в их школе есть только одна девочка из Украины, однако они почти не видятся. Зато дети из арабских стран действительно общаются между собой только на своем языке и очень редко говорят на нидерландском. Она удивляется, почему нидерландские учителя выдвигают такие требования к украинским детям.

"Кстати, на работе мне неоднократно приходилось слышать от коллег, что мы проигрываем эту войну. Я отвечала им, что Украина – такая маленькая страна, а уже почти четыре года стоит против России и до сих пор не проиграла! Так, может, это о чем-то говорит?" – резюмировала Наталья.

