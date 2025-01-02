Зарплаты составляют 100 000 евро в год: что известно о Международной академии дворецкого в Нидерландах, где учат обслуживать миллиардеров

Дворецкий в Европе может зарабатывать от 40 000 до 75 000 евро в год, а некоторые имеют 100 000 (более 4 миллионов гривен) или более евро. Получить образование, которое поможет попасть на такую работу, можно в Международной академии дворца в Нидерландах.

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Программа предусматривает восьминедельное обучение, которое стоит 12 750 евро (более 500 тысяч гривен), сообщает Daily Mail. Студенты изучают следующие темы: "Как справиться с жадным гостем", "Искусство застилать кровать" и "Как понять и предотвратить причины пищевого отравления".

В бельгийской школе можно пройти программы разной продолжительности, в том числе и пятидневный курс за 1795 евро (около 80 тысяч гривен). Восемь недель обучение старшего дворецкого обойдется в 12 тысяч евро (чуть больше 500 тысяч гривен). Эти средства включают в себя питание и проживание.

Будущие дворецкие учатся обращаться с серебряной посудой, сервировать стол, обращение с разными типами гостей, а также "три золотых правила поведения с руководителем".

Также в таких школах студенты изучают, как упаковывать чемодан, декантировать вино, следить за обувью, а также как защитить своих работодателей от вмешательства в частную жизнь, ведь чаще всего нанимают таких работников миллиардеры.

Должностные инструкции при трудоустройстве могут включать в себя все: от пересадки выросшего дерева в саду до использования армейского вертолета для поиска потерянной семьи собаки.

Несмотря на то, что дворецким платят большие деньги, цена их личной жизни достаточно высока. Ведь они не могут завести домашнее животное и редко могут иметь семью. Такие работники должны быть в постоянном доступе для своих работодателей, в том числе и сопровождать их в разных поездках.

Основы работы дворецкого почти не изменились за последнее столетие. На фоне заметного роста спроса на дворецких институты, которые обещают обучение мирового уровня, начали появляться по всему миру, включая Европу.

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