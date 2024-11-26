Заслуженная учительница Украины дала 10 советов, как приучить детей к дисциплине: иногда нужно делать через 'не хочу'

В обучении невозможно добиться успеха без дисциплины, как и в любом виде спорта. Однако дисциплина – это не всегда о строгости и ограничениях. Прежде всего, это баланс между свободой и ответственностью и иногда, чтобы достичь успеха нужно делать через "не хочу".

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Это подчеркнула заслуженный учитель Украины, победительница конкурса "Учитель года-2015" Олеся Калинич. В своем блоге она поделилась советами для родителей, как приучить детей к дисциплине в учебе.

1. Установите понятные и четкие правила для ребенка. Дети всех возрастов должны знать, какие существуют правила, чтобы соблюдать их. Родителям следует определять эти правила вместе со своими детьми, чтобы они также ощутили свою причастность к этому процессу.

Следует формулировать правила понятно и без двусмысленностей. Например, "Убери вещи в комнате" вместо "Будь чистоплотным".

2. Регулярность и последовательность. Педагог рекомендует родителям и детям создать график и распорядок дня. В нем можно прописать определенное время для обучения, игр, отдыха и сна. Дети лучше реагируют на структуру.

Если правило было нарушено, последствия должны быть четкими и последовательными.

3. Поощрение. Хорошие поступки ребенка следует поощрять и хвалить за соблюдение правил. Это может быть как словесная похвала, так и небольшие вознаграждения.

4. Моделирование поведения. Родителям нужно и самим соблюдать дисциплину, чтобы воспитывать ее у ребенка. Часто дети учатся, наблюдая за взрослыми. Если родители не читают каждый день, то учить этого ребенка, тем более заставлять его к этому, вряд ли получится.

5. Ответственность. Следует дать детям возможность почувствовать ответственность за определенные обязанности. Это может быть уборка класса. Калинич считает, что детям следует понять, что чистота – их зона ответственности за комфорт в помещении.

6. Последствия их действий. Обсуждайте с детьми последствия их действий. Это поможет им понимать, почему важно соблюдать правила.

7. Ощущение безопасности. Важно, чтобы дети чувствовали, что могут обратиться к родителям за помощью или советом. Родителям следует создать атмосферу доверия и дать детям понять, что они заботятся об их безопасности, устанавливая границы. Это поможет им чувствовать себя защищенными.

8. Вовлеченность. Учитель советует проводить с ребенком регулярные беседы о правилах и дисциплине, спрашивать, как они видят эти вопросы. А также следует поощрять детей предлагать свои варианты правил или способов их соблюдения.

9. Будьте терпеливы. Дисциплина – это длительный процесс. Помните, что ваши усилия могут не сразу дать результаты. Поддерживайте детей, когда они пытаются изменить свое поведение.

10. Будьте примером. Если вы не соблюдаете установленные правила, часто делаете исключения, то читайте пункты 2,3,4, пишет учитель.

Ранее OBOZ.UA писал о восьми ключевых вещах, которые умные дети обычно делают по-другому. Эти привычки в будущем помогут таким детям добиться успеха.

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