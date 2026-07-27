'ЗАвжди' или 'завждИ'? Правильный ответ может вас удивить

Ударения в украинском языке – сложная тема даже для профессиональных лингвистов. Что уж говорить об обычных носителях языка и тем более о неопытных говорящих. Например, от них можно услышать как вариант "завждИ/назавждИ", так и "зАвжди/назАвжди".

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Какой из этих вариантов правильный, рассказал Telegram-канал "Correctarium – Українська мова". Выяснилось, что эти слова относятся к довольно большой группе, в которой ударение может ставиться более чем одним способом.

"Для наречия "завжди", как и для производного от него "назавжди", современная литературная норма допускает двойное ударение – на предпоследнем и последнем слоге", – утверждают авторы канала. Словари также указывают на это.

"Это означает, что варианты "за́вжди" и "завжди́", как и "наза́вжди" и "назавжди́", – вполне равноправны. Можно смело использовать тот, который вам больше нравится или лучше звучит в разговоре", – говорится в посте. То есть вы можете спокойно использовать оба варианта и не переживать, не допустили ли ошибки.

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