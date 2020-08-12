Зеленский пообещал повышение зарплат учителям до конца каденции

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что уже до конца его каденции заработная плата отечественных педагогов существенно возрастет.

Об этом глава государства заявил во время встречи с выпускниками, которые лучше всего сдали ВНО, сообщается на сайте президента. Зеленский отметил, что крайне важно, чтобы труд учителей приносил им счастье.

Владимир Зеленский пообещал повышение зарплат для учителей Сайт президента Украины

"Наши учителя должны больше зарабатывать, и под конец каденции все должны это чувствовать. Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или где и как подзаработать", – сказал президент.

Владимир Зеленский на встрече с лучшими выпускниками Украины Сайт президента Украины

Кроме того, украинский лидер выступил с инициативой о назначении президентских стипендий будущим студентам, которые набрали максимальное количество баллов на ВНО.

"Одна надежда на таких, как вы. Потому что новое поколение – это не просто молодые люди, а образованные люди, носители знаний", – подчеркнул Зеленский.

Президент Зеленский хочет назначить специальные стипендии рекордсменам ВНО Сайт президента Украины

Напомним, Зеленский лично поздравил выпускников, набравших наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года, и встретился с ними по случаю Международного дня молодежи. Глава государства подчеркнул, что власть сделает все возможное, чтобы такие люди стали надежной опорой Украины будущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский говорил, что украинские учителя должны получать не менее $ 4000. Однако впоследствии в его команде признали эту цель недостижимой и отметили, что было бы хорошо, чтобы педагоги получали хотя бы $500.