Зеленский предложил страховать учителей в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для учителей в школах нужно ввести страхование на случай заболевания.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, такая страховка будет показателем того, что о педагогах заботятся.

"Учитель – сложная и важная профессия, он или она не может делать скидку на то, что происходит вне школы, в личной жизни. Он должен быть всегда собранным и всегда на страже безопасности и развития детей. Мы хотим бороться за образование, хотим помогать", – сообщил Зеленский.

По его словам, страховка поможет учителям лучше понимать, что государство о них заботится.

"Надо подумать над страхованием для них, чтобы они понимали, что мы заботимся о них, чувствовали себя в безопасности", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что уже до конца его каденции заработная плата отечественных педагогов существенно возрастет.

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