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Зеленский взялся за реформу профтехобразования в Украине и создал новый орган

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Владимир Зеленский подписал указ о развитии профтехобразования

Владимир Зеленский подписал указ о развитии профтехобразования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №130/2021, регламентирующий основы развития профессионального (профессионально-технического) образования. Кроме того, лидер создал специальный орган, который будет заниматься этими вопросами.

Как сообщила пресс-служба главы государства, целью документа является содействие модернизации системы профтехобразования в соответствии с потребностями рынка труда, международных и практик для обеспечения реализации права граждан на качественное и доступное образование этого уровня.

Также отмечается, что для успешной профессиональной деятельности и самореализации у украинцев должны быть сформированы соответствующие компетентности.

Следовательно, для реализации указанных целей указом Зеленского в Украине создан Совет по вопросам развития профессионального (профессионально-технического) образования как консультативно-совещательный орган при президенте Украины и утверждено Положение о нем.

Совет образуется в составе председателя, двоих заместителей председателя и других членов, которые принимают участие в его работе на общественных началах. Персональный состав Совета утверждает лично президент.

Основными задачами Совета определены:

  • мониторинг развития профессионального (профессионально-технического) образования;

  • анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере;

  • изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирование приоритетных направлений и путей развития образования;

  • разработка предложений по формированию современных профессиональных компетенций в сфере профессионального (профессионально-технического) образования и прочее.

"Руководителю Офиса президента Украины поручается подать в двухнедельный срок предложения по персональному составу Совета. Кабинет министров должен обеспечить разработку и утвердить до 1 сентября текущего года государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года, направленную на модернизацию системы профессионального и профессионально-технического образования", – говорится в сообщении.

В частности, программа должна содержать меры по совершенствованию системы профтехобразования и внедрению лучшей модели финансирования деятельности соответствующих учреждений. При этом должны учитываться реальные потребности для обеспечения получения современных профессий.

Так, глава государства настоял на обновлении содержания такого образования путем разработки и утверждения новых государственных стандартов, внедрения в образовательный процесс инновационных технологий обучения, обеспечения соискателей профессионального образования современными учебниками (пособиями) и их электронными версиями.

Также должно предусматриваться введение эффективных механизмов прохождения производственного обучения, производственной практики в соответствии с актуальными требованиями профессиональных стандартов.

Еще одно требование – обновление программ повышения квалификации для преподавателей, педагогов профессионального обучения, мастеров производственного обучения таких учебных заведений, а также повышение престижности их труда, в частности путем введения мотивационных финансовых инструментов оплаты труда.

Правительству дали распоряжение о повышении размера стипендий учащимся учреждений профтехобразования и рассмотрении возможности передачи таких учреждений в коммунальную собственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2020 года Зеленский подписал закон об общем среднем образовании, который направлен на его реформирование. Одним из ключевых вопросов в документе является организация учебного процесса для нацменьшинств.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента Кабинет министров Украины
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