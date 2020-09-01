Зеленский заявил о готовности к переходу на онлайн-школу

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина готова к переходу на онлайн-школу в случае второй волны эпидемии коронавируса.

На встрече с представителями СМИ в Полтавской области 1 сентября глава государства отметил, что полноценно заменить обычную школу таким образом все же не получится, сообщается на странице президента Украины в Facebook.

Зеленский назвал условия для перехода на онлайн-школу в Украина. Фото Офиса президента

"Я понимаю, что онлайн-школа – это не выход, потому что для детей главное общение и ощущение свободы, которые можно получить только в школе. Но мы готовы к такому формату, если будет вторая волна COVID-19", – отметил Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что Украина одной из первых в Европе показала, что такое онлайн-школа. И это, по его мнению, все же работает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в регионах Украины, которые отнесены к "красной" зоне, новый учебный год в школах начался дистанционно.

В частности, речь идет об Ивано-Франковске, Калуше и Коломыи, Беляевке, Измаиле, Дубно, Остроге, Бережанах, Чорткове, Черновцах.